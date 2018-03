Los primeros pobladores del Caribe ¿Eran en realidad sudamericanos?

La Universidad, que participó en el estudio internacional, indicó en un comunicado que el individuo pertenecía al grupo étnico de los taíno lucayos, quienes se cree que fueron los primeros pobladores del Caribe y que, según la afinidad genética, se habrían originado en Suramérica y después llegado a la región tras una migración desde el Cono Sur.



La investigadora María del Carmen Ávila, del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM, explicó que el hallazgo llegó a raíz del interés en "caracterizar los patrones genéticos de poblaciones nativas del Caribe".



Antes de la llegada de los españoles, la población más conocida en ese área eran los taíno lucayos, quienes sufrieron un "reemplazo casi total" tras la colonización.



Los colonizadores trajeron individuos esclavizados y agentes patógenos causantes de graves epidemias, lo que arrasó con la población originaria y derivó en su reemplazo, expuso la experta.



Sabiendo esto, el equipo de investigación decidió secuenciar los restos arqueológicos encontrados en una cueva de las Islas Bahamas con más de mil años de antigüedad y, por tanto, anterior a la colonización europea.



"Encontrar el material en una cueva fue bastante bueno, porque el ADN con el tiempo se degrada, se rompe y se pierde la señal; pero al estar en una cueva se preservó muy bien, lo que nos permitió obtener suficiente para hacer la secuenciación", precisó Ávila.



Las pruebas indicaron que los taínos lucayos tienen mayor afinidad genética con poblaciones actuales del norte de Suramérica, lo que sugiere que se originaron en esa zona y después poblaron el Caribe.



Ávila interpretó esto como un sustento de la teoría que defiende que el poblamiento del Caribe se dio desde el norte de Suramérica hacia las islas, y no desde América Central o del Norte.



Este hallazgo fue publicado en el artículo "Origins and genetic legacies of the Caribbean Taino", en la revista estadounidense PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).