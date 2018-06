¿Parques nacionales fuera de la Tierra? Científicos abren debate

Pese a que ningún humano ha pisado un planeta que no sea la Tierra, dos científicos están planteando la necesidad de crear zonas protegidas en "sitios históricos" de otros mundos y satélites como la Luna, abriendo el debate sobre la necesidad de cuidar espacios a los que aún no hemos llegado.



Jack Matthews, de la Memorial University de Newfoundland, es coautor de una publicación científica junto a Sean McMahon, del Centro de Astrobiología del Reino Unido, en la que resaltan la importancia de se establezcan regiones protegidas, ante los diversos proyectos que existen para visitar Marte.



"El sistema solar acoge miles de millones de años de patrimonio geológico. Le debemos a futuras generaciones no derrochar su herencia", comentó McMahon, en declaraciones que reproduce en medio canadiense CBC. Matthews, en tanto, aseguró que "un acuerdo global para proteger los sitios más importantes es necesario antes de que sea demasiado tarde".



La NASA confirma que su próximo objetivo será la Luna "con un ojo puesto en Marte" 3La pregunta más relevante es cómo se determina que un sitio sea "histórico" y uno de los primeros en la lista, es la zona que se intervino en la Luna con la llegada de la misión Apolo 11.



"Ahí están las primeras huellas hechas por un humano en otro cuerpo celestial. Esa huella todavía existe ya que no hay atmósfera en la Luna, y por tanto no hay viento. Esa huella aún está ahí, preservada en la superficie lunar", afirma Matthews.



Para otros planetas, el lema sería "proteger ahora, explorar después". Según los científicos, su propuesta de protección no afectaría el interés científico de visitar otros planetas o incluso la explotación de recursos, pero sí protegería lugares como Valles Marineris, también conocido como "el Gran Cañón de Marte".



Nuestro deseo es conservar sitios muy específicos e importantes, que representan algo histórico, cultural, educativo o científico, o incluso simplemente estético. Hay maravillosos paisajes que hemos visto en fotografías del Curiosity y otros astromóviles, que si estuviesen en la Tierra sin duda serían parques nacionales", añadió Matthews.



La premura de los científicos por cuidar zonas fuera de la Tierra, viene de la mano con los anuncios de SpaceX —que pretende legar a Marte en 2022— y el inicio del programa espacial de viajes triuplados de China. Además de Estados Unidos, países como Japón, India y también la Unión European también contemplan viajes tripulados al espacio.