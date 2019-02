Una nueva vacuna reduce el virus latente del VIH

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un grupo de investigadores del Instituto Superior de Sanidad (ISS) italiano ha probado una vacuna que reduce “drásticamente” el virus latente del VIH -que no se puede eliminar con ningún tratamiento-, en pacientes bajo terapia antirretroviral, anunció la semana pasada el ente en un comunicado. Es el resultado de una investigación dirigida durante ocho años por la profesora Barbara Ensoli, del ISS, y publicada hoy en la revista “Frontiers in Immunology”.



La administración de esta vacuna basada en la proteína vírica TAT a personas infectadas con el VIH y bajo tratamiento antirretroviral redujo “drásticamente” el reservorio del virus latente, que la medicación actual no es capaz de eliminar actual, explica el ISS en el comunicado. El estudio muestra que los voluntarios vacunados con la proteína TAT después de estar bajo tratamiento antirretroviral durante una media de seis años experimentan una “continuada reducción” del virus en sangre durante los siguientes ocho años.

Esta reducción ocurre a una velocidad de entre cuatro y siete veces superior de media que la observada en pacientes que son tratados únicamente con antirretrovirales.



“La carga de ADN proviral disminuyó con el tiempo, con una vida media de 2 años y una reducción estimada del 90% en el octavo año” en uno de los grupos de los 92 voluntarios sometidos a la prueba, asegura el estudio.

A FUTURO.

La profesora Barbara Ensoli defendió que los resultados “abren nuevas perspectivas para una cura funcional” de la enfermedad, que aún es una “emergencia global” con unos 40 millones de afectados, sobre todo entre las clases más desfavorecidas.