"No habrá listas en los cuartos de votación", el mensaje que se viraliza en Whatsapp 

"Faltan solo dos días para las elecciones internas y ya no hay listas en los circuitos". Eso es lo que advierte un mensaje que en las últimas horas se hizo viral por WhatsApp.

"Hola, recién me acabo de enterar que para las elecciones internas de este domingo NO HAY LISTAS EN EL CUARTO SECRETO, hay que llevarla y además que tienen que tener 2 papeles, el nacional y departamental. Por favor difundan a sus contactos, seguramente muchos no lo sabíamos", menciona el mensaje.

Pero, ¿qué hay de cierto en el mensaje?



Cuando todas las personas lleguen al circuito correspondiente para hacer ejercicio de su voto, en el cuarto secreto habrá mesas con todas las listas de los precandidatos. Los encargados de que cada circuito tengas todas las listas disponibles son los propios partidos políticos.

Circula un wp donde se dice que el domingo no habrá listas en el cuarto secreto. No es así. En los cuartos secretos estarán las listas de todos los partidos y sectores que las acrediten. No obstante siempre es recomendable, por las dudas, llevarlas con uno. — Javier García (@SenJavierGarcia) 28 de junio de 2019

En lo que respecta a la segunda parte del mensaje que dice que tiene que haber dos papeles en el sobre de votación sí es verdad.



En las elecciones del próximo domingo se elegirá el candidato único de cada partido y también las convenciones nacionales y departamentales . El ganador de cada colectividad será el precandidato que obtenga el 50% más uno de los votos o al menos 40% con diez puntos de ventaja sobre el segundo.



Para estas elecciones hay un total de 2.678.031 personas habilitadas para votar en todo el país. La votación será a partir de las 8:00 y se extenderá hasta las 19:30.

Para ejercer el derecho del voto las personas deben concurrir al circuito con la credencial. De todas maneras la Corte Electoral informó que, según la ley, si alguien no tiene físicamente ese documento pero está registrado, puede decir su nombre, el número y seria de la credencial y al mostrar la cédula de identidad podrá votar.