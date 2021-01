Javier Azcurra de Enjoy: "Teníamos un compromiso con el destino Punta del Este"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 11 de diciembre, tras varios meses de cierre, el hotel Enjoy Punta del Este reabrió sus puertas. No fue un proceso sencillo y la nueva normalidad implicó que el establecimiento invirtiera en infraestructura, redujera su capacidad y, además, reconvirtiera su propuesta de cara a una temporada estival diferente.

Javier Azcurra, director y encargado de Relaciones Públicas de Enjoy Punta del Este, contó a El País cómo fue se adaptó el resort a la nueva normalidad y cómo se desarrolló la temporada hasta ahora.

—¿Cómo fue el proceso de reapertura?

—Reabrimos el viernes 11 de diciembre. A mediados de octubre definimos que esa sería la fecha y fuimos preparándonos poco a poco. Sabíamos que sería un período de pérdida, porque históricamente alrededor del 95% de nuestros clientes son del extranjero, sobre todo Brasil, Argentina y extrarregión, y un 5% uruguayos. Sin embargo, para nosotros está el compromiso con el destino Punta del Este. Si Enjoy no estaba abierto sería una señal muy negativa. Además, es el centro de entretenimiento más importante de Punta del Este y no podía faltar. Más allá de todo eso, sentimos el compromiso con nuestros trabajadores, quienes transitaron meses de inestabilidad e incertidumbre y queríamos reconocerlos. De a poco han ido retomando las actividades de forma rotativa.

—¿Cómo se prepararon para el regreso?

—Empezamos a trabajar desde el día que cerramos. Desde la gerencia general y la dirección fuimos muy insistentes con nuestros equipos unidos. Para eso hicimos encuentros periódicos formales e informales vía Zoom. Incorporamos mucha capacitación y formación, con el objetivo de aprovechar el tiempo y volver con más herramientas el día que nos tocara abrir. Más cerca de la fecha empezamos con las capacitaciones en la nueva normalidad, estudiando los protocolos y sumando inversiones importantes desde el punto de vista de la sanitización. Por ejemplo, adquirimos una cámara termogénica que toma la temperatura y tiene reconocimiento facial, además de toda la parte de formación para nuestro personal sobre cómo cumplir con protocolos y cómo lograr que los huéspedes los cumplan. Trabajamos mucho en ese sentido porque realmente no sabíamos cómo iba a responder el público.

—Más allá del hotel tuvieron que reformar sus otras instalaciones, ¿cuáles fueron los principales cambios?

—Por un lado hicimos una inversión importante en el nuevo layout de casino. Tuvimos que mover las máquinas o ponerlas en otros espacios para permitir que haya buena circulación, buena ventilación y respetaran ciertas distancias. Además, tuvimos que reinventarnos ya que sabíamos que los grandes shows y espectáculos no estarían este verano e hicimos foco en la parte gastronómica. Intentamos que la mayoría de sean al aire libre y tuvimos mucho éxito con la cena bajo las estrellas, un formato que sacó nuestro restaurant gourmet Saint Tropez, que no abrió dentro del hotel los viernes y sábado en la playa. También incorporamos propuestas muy uruguayas como la noche con canilla libre de pizzas los miércoles. Otro factor clave es la alianza comercial importante con Visa y todos los que tienen tarjeta Visa de Uruguay tienen un 20%. También adaptamos nuestras tarifas e incluimos early check in y late check out, para que quienes vienen a pasar un fin de semana puedan ingresar a las 11:00 horas y retirarse a las 18:00.

—¿Cómo fue la respuesta del público?

—Encontramos al uruguayo muy receptivo, con mucho público del interior del país, que tal vez no era el más habitual en enero. Muchos aprovecharon para conocernos o redescubrirnos. También vimos muchas escapadas de fin de semana de parejas. Creo que en este contexto Enjoy ofrece la posibilidad de hospedarse en un hotel cinco estrellas en pleno Punta del Este.

—¿Cómo fue la ocupación hasta ahora?

—Fue en ascenso. Empezamos con un 10% o 15% y pasamos al 20% y al 40%. Entre semana seguimos con números de entre 20% y 30%. El fin de semana que pasó estuvimos con un 100% de las 200 habitaciones que tenemos disponibles ocupadas. Creemos que eso sucede porque los pasajeros se sienten seguros en el hotel y están en muy poco contacto con otras personas.

—¿Qué diferencial encuentran en Enjoy los turistas?

—Creo que la seguridad. Hace unos días una familia que estuvo casi una semana en el hotel eligió no bajar a la playa porque no se sentía segura por las aglomeraciones y sí estaba cómoda en nuestra piscina al aire libre. Pudieron disfrutar porque la piscina no permite estar a menos de cinco metros por burbuja y además tienen cierto aforo que limita el ingreso; eso ha sido muy valorado.

—¿Cuáles son sus estrategias a futuro?

— Tenemos la esperanza que tras el anuncio del presidente de la llegada de la vacuna, la situación mejore. Analizamos semana a semana y seguiremos operando todo el mes de febrero. De momento, no manejamos la posibilidad de cerrar nuevamente.