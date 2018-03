¿Qué había antes del Big Bang? Stephen Hawking lo responde

El estudio del Universo siempre ha comenzado con el Big Bang, esta gran explosión que ocurrió hace 13,7 mil millones de años, y que dio origen a los astros y planetas que se continúan formando.



Sin embargo, una gran interrogante que ha perseguido a los teóricos durante mucho tiempo es ¿qué había precisamente antes de este evento? Para encontrar respuesta a esto, el astrofísico y rostro de "Cosmos", Neil deGrasse Tyson, conversó con el físico teórico Stephen Hawking sobre el tema, llevándose una categórica solución: "No había nada". "



De acuerdo a la Teoría General de la Relatividad de Einstein, el tiempo y el espacio juntos forman una continuidad que no es plana, sino curva por la energía y materia que contiene", explica el físico británico, agregando que tras haber adoptado un acercamiento euclidiano a la gravedad cuántica, en la que remplaza el "tiempo normal por tiempo imaginario, el que se comporta como una cuarta dirección del espacio".



Con esta propuesta, Hawking explica que este tiempo imaginario es una superficie curva como la Tierra, pero con dos dimensiones extra. Algo que junto a James Hartle, un físico estadounidense, han planteado un escenario "sin límites", lo que permite hablar de "una superficie cerrada sin fin, como la superficie de la Tierra".



De esta forma, el autor de "Breve historia del tiempo" asegura que se puede hacer una relación en que el inicio del tiempo es como el Polo Sur en el planeta, un lugar donde se concentran las leyes de la física, y así como "no hay nada más al sur del Polo Sur, no había nada antes del Big Bang".