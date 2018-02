Grandes flotas de pesca explotan el 55% de los océanos, según estudio

El estudio, publicado en la revista Science, utilizó datos satelitales para rastrear la pesca industrial, y descubrió que el 55% de los océanos del mundo —y posiblemente más— están siendo explotados mediante grandes operaciones.



Algunas partes del mundo con poca cobertura satelital no fueron visibles.



"El área total de pesca es probablemente más alta", de hasta el 73%, señaló el informe.



Más del 85% de las flotas pesqueras observadas en altamar pertenecen a cinco países: China, España, Taiwán, Japón y Corea del Sur. La mitad de los buques son de China.



La pesca mundial es una industria de 160.000 millones de dólares, y los expertos estiman que casi un tercio de las reservas mundiales se extraen a un ritmo insostenible, lo que significa que las aguas están sobreexplotadas.



"Los humanos han estado pescando en los océanos durante 42.000 años, pero hasta ahora no hemos tenido realmente una buena idea de dónde y cuándo la gente pesca", dijo el autor principal David Kroodsma a la AFP.



"Lo que hemos creado es una imagen de la pesca en todo el mundo, que brinda un enfoque mucho más claro de lo que tuvimos hasta ahora".



El informe no apunta a actores ilegales, ni dice si la cantidad de pesca que se hace es demasiada.



Sin embargo, Kroodsma indicó que el objetivo de este estudio es ayudar a los responsables de formular políticas a responder esas preguntas.



"Creo que en el océano puede pescarse de manera mucho más sostenible, y esta información puede ayudar", dijo.