Inician obra en Maldonado que albergará a grandes artistas de América Latina

Esta noche fue la ceremonia de colocación de la piedra fundamental del Museo de Arte Latinoamericano. El edificio está en construcción en un predio que tiene la Fundación Pablo Atchugarry en Manantiales, Maldonado.

El fundador de la Fundación, el propio Pablo Atchugarry, calificó el evento como una “noche mágica”, “un sueño” como también destacó que es “emocionante que hayan venido personalidades tan importantes”.

En la ceremonia estuvieron presentes personalidades de la política y la cultura como Luis Lacalle Pou, presidente electo, María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura, Enrique Antía, intendente de Maldonado, Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, Pablo da Silveira, futuro ministro de Educación y Cultura.

Sanguinetti fue uno de los personajes que habló durante el evento. En referencia a Atchugarry dijo que es “de la familia” ya que conoció a su padre (Alejandro Atchugarry) que “también era un soñador”, una “figura de quien heredaron esta sensibilidad y pasión”. Además, comentó que el escultor “se parece a lo más grande del barroco italiano en una versión moderna”.



A su vez, el dirigente colorado se refirió al arte: “Es la expresión que nos hace reconciliarse con el espíritu humano, la que nos eleva por encima de nuestras envidias y frustraciones”.

Muñoz expresó que apoyar la Fundación fue “un placer enorme” por lo que “significa Atchugarry como artista” y por lo que su “familia ha dado a Uruguay”. Además, comentó: “Reconocemos su talento y su generosidad de darnos lo mejor de sí y de su familia al igual que lo hizo Alejandro Atchugarry en épocas complejas del país”.



El intendente de Maldonado expresó que es “imposible” no estar presente allí y que “todo el pueblo de Maldonado tiene la camiseta de la Fundación”. Además, destacó que Atchugarry es un “embajador del país que nos deja bien parados en todos lados por su calidad humana y artística”.



Luego, el futuro ministro de Educación y Cultura expresó que es un “lugar cargado de futuro”. En cuanto a la cultura dijo que va a ser “parte esencial de la tarea que empieza el 1° de marzo”, que será prioritaria y que, como comentó el presidente electo, se va a “seguir haciendo lo que está bien”, se corregirá lo que se realiza mal y se hará “lo que no se está” realizando.



El arquitecto a cargo del museo es el uruguayo Carlos Ott y, sobre la obra, entre risas comentó: "Pablo tuvo el error de pedirme que haga unas rayas y es lo que ven". Del edificio dijo que no puede “hablar mucho” de su arquitectura ya que esta “se ve”.