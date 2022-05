Un fenómeno atmosférico/astronómico en Colonia: la foto del día para la NASA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La imagen fue compuesta por el fotógrafo y divulgador astronómico Fefo Bouvier en paisaje de río iluminado por rayos crepusculares mientras ocurría un eclipse solar por debajo del horizonte. El lugar elegido fue la costa de Colonia del Sacramento.

Esta es la cuarta vez que una fotografía de Bouvier es publicada como Astronomy Picture of the Day por la NASA. Este sitio recibe más de un millón de visitas por día.

Junto a la foto de Bouvier (@fefobouvier en Instagram), un astrónomo profesional explica el fenómeno, las características técnicas de la fotografía y da contexto al paisaje: “¿Qué ocurre detrás de esa isla? Cosas esperadas e inesperadas. Esperado, tal vez, los rayos de luz fotografiados —llamados rayos crepusculares— se originan desde el Sol. Inesperado, sin embargo, el Sol estaba siendo parcialmente eclipsado por la Luna en ese momento —a finales del mes pasado. Esperado, tal vez, que los rayos del Sol sean bastante brillantes al brillar a través de los huecos en las nubes por debajo del horizonte. Sin embargo, lo inesperado es que los rayos crepusculares son bastante rojos, probablemente el resultado de la abundancia de aerosoles en la atmósfera de la Tierra que dispersan gran parte de la luz azul. Se esperaba, con esperanza, una escena memorable con la Luna y el Sol superpuestos. Lamentablemente, desde este lugar —en Uruguay mirando hacia Argentina— las nubes taparon el eclipse, lo que no era del todo inesperado. No obstante, después de recoger los equipos para volver a casa, la belleza de los brillantes rayos crepusculares rojos surgió de forma bastante inesperada. Ah, y esa isla en el horizonte, en realidad son dos islas”.

La anterior fotografía de Bouvier destacada por la NASA fue en diciembre de 2021, cuando el fotógrafo capturó la lluvia de meteoros Gemínidas en un campo iluminado por la luz de la luna y bichitos de luz cerca de Risso, departamento de Soriano.

El artista. Fefo Bouvier –nacido el 26 de octubre de 1990 en Montevideo– es un fotógrafo y artista uruguayo establecido en Colonia del Sacramento. Su experiencia es en el campo de la fotografía de paisajes, con especial enfoque en la fotografía del cielo nocturno. Algunas de sus imágenes han sido reconocidas internacionalmente: una fue publicada en Le ciel à l’oeil nu en 2019 y, además de la de hoy, otras tres fotos fueron seleccionadas por la NASA como Astronomy Picture Of The Day.



Su cuenta es Instagram es @fefobouvier; leva adelante el proyecto Mirá las estrellas que puede ser visto en @miraalasestrellas.

El sitio web Astronomy Picture of the Day Astronomy Picture of the Day (APOD, en español: Imagen de Astronomía del Día) es mantenido por la NASA y por la Universidad Tecnológica de Michigan. Comenzó a funcionar en 1995 gracias a los astrónomos Robert Nemiroff (profesor en la Universidad Tecnológica de Michigan) y Jerry Bonnell (científico en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA). En aquel momento, trabajando en la NASA, plantearon su idea para mostrar al público las imágenes que provienen de observatorios terrestres, telescopios espaciales, sondas robóticas y similares. Preguntaron a la NASA si podían hacerlo a través de un sitio web y la respuesta fue positiva. Cuando APOD comenzó, tuvo solamente 14 vistas en su primer día. Hoy, la página de inicio recibe más de un millón de visitas al día, aproximadamente el 20% del tráfico de nasa.gov.