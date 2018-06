Equipo canadiense trasplanta con éxito órganos con hepatitis C

Algunos hospitales estadounidenses, en particular en Boston, ya han trasplantado órganos infectados a pacientes que no tenían hepatitis C, y éstos son luego tratados para eliminar el virus.



En Toronto, Canadá, otro grupo de médicos anunció este jueves resultados preliminares de una prueba en donde se utilizó una técnica diferente, y que involucraba a diez personas que recibieron trasplantes de pulmón de donantes con hepatitis C.



Los pulmones infectados fueron colocados en un recipiente estéril por seis horas y tratados con medicinas para reducir el nivel del virus. Solo entonces se realizó el trasplante.



Si bien no pudieron eliminar por completo la hepatitis C de estos pulmones, como esperaban, lograron al menos reducirla en 85%.



Los pacientes que recibieron estos órganos fueron luego diagnosticados con hepatitis C y tratados por 12 semanas con una combinación de drogas -sofosbuvir-velpatasvir, conocidas con el nombre genérico de Epclusa- para curarla.



En promedio, los pacientes ya no tenían hapatitis C en las primeras tres semanas.



El cirujano Marcelo Cypel, quien lideró al grupo de médicos y presentó los resultados en la Cumbre de Hepatitis Global en Toronto, dijo que los resultados son alentadores porque permitirán que crezca el número de donantes.



"Los pacientes que esperan un trasplante de pulmón tienen un 20% de probabilidades de morir esperando un órgano", dijo a la AFP Cypel, un cirujano del Hospital General de Toronto.



Permitir el trasplante con órganos infectados de hepatitis C incrementaría el número de pulmones disponibles para trasplante en alrededor de mil por año en América del Norte, calculó.



Entre Estados Unidos y Canadá se realizan alrededor de 2.600 trasplantes de pulmón cada año.