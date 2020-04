Efecto cuarentena: las terapias se pasan a lo digital

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El confinamiento en los hogares es clave para impedir el avance del nuevo coronavirus en el mundo y por eso las autoridades nacionales llaman a la voluntad de los ciudadanos. Sin embargo, quedarse en casa puede tener efectos muy negativos, especialmente en términos de salud mental, y en particular en personas más vulnerables emocionalmente, las que pueden manifestar crisis de angustia, insomnio, irritabilidad, falta de concentración, tristeza, sentimiento de soledad, problemas de pareja y de familia. Por eso los psicólogos han encontrado formas de seguir apoyando a sus pacientes a distancia.

Mientras algunos profesionales lo ven como una salida alternativa y ya trabajaban en modalidades similares, otros expresan que se trata de algo circunstancial y no consideran que sea lo ideal debido a las limitaciones que implica no estar en contacto directo.

El psicólogo Agustín Acevedo Kanopa opinó que los encuentros presenciales no son lo mismo que los digitales, pero con la situación actual de aislamiento social, la tecnología es una herramienta que permite continuar con los pacientes a distancia.

Según el profesional, hasta el momento había utilizado este tipo de herramientas solo en una ocasión cuando uno de sus pacientes se mudó al exterior. En su caso no recibió nuevos pacientes a causa de la pandemia por COVID-19.

“La principal diferencia es que estoy conectándome con los pacientes a través de videollamada para continuar procesos terapéuticos”, señaló.

No obstante, la situación no le convence: “No es exactamente lo mismo atender cara a cara que utilizar una videollamada. Creo que para hacer un análisis es muy flojo, sobre todo cuando son las primeras sesiones de una terapia”, aseguró.

También sostuvo que los silencios que son necesarios en una terapia, a través de la videollamada se convierten en un arma de doble filo, así como los tiempos que se manejan de manera diferente.

Por otro lado, manifestó su preocupación por cómo se puede llegar a tratar ciertos casos donde el conflicto está dentro de lo familiar: “Hay muchas personas que no tienen paz en su casa. Tienen problemas de índole familiar y tratarlos en el hogar donde están conviviendo con esas situaciones se convierte en un desafío más”, explicó Acevedo Kanopa a El País.

Consultado sobre si hay terapias donde el cuerpo está muy involucrado en el proceso terapéutico, como la bioenergética o la gestalt, dijo que el desafío es más grande. En las terapias más pragmáticas se encuentran menos problemáticas.

El profesional indicó que tanto él como sus colegas se han visto perjudicados en este contexto. Aunque reconoció que es probable que terapias más focalizadas vean un aumento por el contexto social.

Plataforma digital.

Entre las diferentes opciones que han surgido con la llegada del coronavirus y el aislamiento social, apareció la nueva plataforma “Tu Terapia”.

Si bien ya estaba funcionando desde hace un tiempo, tras recibir el apoyo de la Universidad Ort y un fondo de la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande), Tu Terapia se preparó para ser una plataforma más avanzada. El confinamiento ocasionado por la pandemia hizo que sus creadores decidieran adelantar su lanzamiento.

Aplicaciones para usar a distancia en terapia. Los expertos consultados aseguran que las herramientas más populares son Skype y videollamada de WhatsApp.

En el caso de Skype, la aplicación puede utilizarse desde dispositivos móviles (teléfonos o tabletas), así como computadoras de escritorio (equipadas con cámara y micrófono) y laptops.

WhatsApp presenta la limitante de que las videollamadas pueden realizarse únicamente a través de teléfonos móviles.

Para los usuario de iPhone, iPad y computadoras Mac, otra de las opciones es Facetime, la aplicación de videollamadas nativa de los productos Apple que se asocia al número de teléfono.

Otra de las aplicaciones del momento es Zoom, que puede ser usada en celulares y computadoras, pero tiene limitaciones.

“Tu Terapia es un proyecto que nació hace más de dos años y nuestra intención era acercar la psicología a la gente. Nuestro objetivo es también combatir el estigma social de que la psicoterapia es para quienes están mal o ‘locos’ como se cree habitualmente”, indicó Juan Ignacio Delgado. “Se nos ocurrió adaptar la psicología a los hábitos de hoy en día y traer la tecnología al consultorio”, agregó.

Los fundadores de Tu Terapia conocían proyectos similares en Estados Unidos.

En enero, Tu Terapia realizó una selección de 17 profesionales de diferentes edades y corrientes para satisfacer lo que buscan los pacientes. “La idea es que puedan encontrar un psicólogo de su preferencia”, subrayó.

¿Cómo funciona? Los usuarios acceden en la plataforma, ingresan sus datos y, en función de sus respuestas, son derivados automáticamente con uno de los 17 profesionales de Tu Terapia. Para tener sus sesiones a distancia, se comunican a través de algún aplicación de videoconferencia.

“Generalmente los psicólogos tienen un Skype de Tu terapia, pero estamos abiertos a que los psicólogos y pacientes elijan cuál es la forma que más les sirve”, sostuvo Delgado.

Si bien la plataforma tiene menos de dos semanas de funcionamiento —fue lanzada el 30 de marzo— en una semana se registraron alrededor de 70 personas. “Superó nuestras expectativas. Con el modelo anterior teníamos ese flujo en un lapso de solo seis meses”, explicó.

Herramientas.

Los psicólogos se valen de las diferentes herramientas que la tecnología pone a disposición. Las formas más comunes para comunicarse con los profesionales de la salud mental son a través de las videollamadas de WhatsApp y Skype y, de a poco, se comienza a usar la herramienta que ha conquistado al mercado actual: Zoom.

No obstante, llamar a los pacientes a sus hogares puede no tener el resultado esperado, ya que los profesionales coinciden que en algunas ocasiones no encuentran el espacio ideal para tener sus sesiones de trabajo.

Una iniciativa solidaria de los psicólogos. Desde el Sindicato de Psicólogas y Psicólogos del Uruguay (SIPPU) se ha dispuesto una línea solidaria para brindar apoyo a los uruguayos que no estén llevando bien la situación de encierro.

“La iniciativa surgió de la mano de psicólogos, colegas. Al ver eso, decidimos colaborar e implementar un servicio de asistencia honoraria”, explicó Marilin Azambuya del SIPPU a El País.

El servicio que ofrecen de forma gratuita los profesionales agrupados en el sindicato no es una psicoterapia, sino que se ocupan de casos puntuales, que pueden durar hasta tres sesiones.

Además, el grupo de psicólogos cuenta con la información para derivar a quienes se interesen por el servicio a los diferentes espacios asistenciales que pueda tener una persona.

Si bien recién comienzan a sistematizar los datos de las consultas recibidas, Azambuya señaló que “a grandes rasgos “la mayoría provienen de personas que tuvieron experiencia en psicoterapia o en atención psiquiátrica y que, de repente, se ve potenciado por la situación que se vive hoy en la situación de pandemia”.

La especialista indicó que la situación económica y social hace que muchas personas no puedan pagar un honorario y, por esa razón, recurran a este tipo de asistencia a distancia.

Si bien originalmente la intención de la SIPPU fue poner disposición un listado de profesionales que atendieran honorariamente a distancia, la demanda hizo que se cambiara y hoy existe una línea que los miembros de la organización comparten semana a semana para recepcionar y, al mismo tiempo, derivar a un listado que reúne alrededor de 160 profesionales.