El drama de los seguidos y no seguidos en redes

Taylor Swift tiene más de 119 millones de seguidores en Instagram. Scooter Braun, quien maneja a Justin Bieber, Ariana Grande y Demi Lovato, tiene poco más de 3 millones. Ese número parece estar cayendo.

Todo comenzó el domingo 30 de junio por la mañana, cuando la compañía de Braun, Ithaca Holdings, anunció que había adquirido el Big Machine Label Group, el sello discográfico que Swift dejó en 2018 y con el que lanzó sus primeros seis álbumes, y que reportó US$ 300 millones, según el Wall Street Journal. Al hacerlo, Braun se convirtió en el dueño de los masters del catálogo de Swift, todo lo que lleva a los singles de su próximo álbum, “Lover”.

Swift respondió a las noticias en la plataforma Tumblr, donde en los últimos años ha cultivado un gran apoyo de sus fanáticos, los Swifties. “Este es mi peor escenario”, escribió la artista de 29 años sobre la venta de Big Machine. “Esto es lo que sucede cuando firmas un acuerdo a los quince años con alguien para quien el término “lealtad” es claramente solo un concepto contractual. Y cuando ese hombre dice “La música tiene valor”, significa que su valor está en deuda con los hombres que no tuvieron parte en su creación".

El domingo por la noche, el hashtag #WeStandWithTaylor fue tendencia en Twitter, y los fanáticos mostraron su solidaridad al dejar de seguir a Braun en Instagram. Ariana Grande publicó una historia de Instagram felicitando a Braun por el trato, y luego la eliminó, hecho que algunos han leído como un apoyo encubierto para Swift.

LaQuishe “Q” Wright, una estratega de redes sociales de celebridades, dijo que seguir o dejar de seguir permite que una figura pública “cree una línea en la arena, marque la separación de una pareja o cónyuge, o anuncie una ruptura o una división, en lugar de proporcionar un comunicado de prensa formal".

Mientras algunos usaron las redes para apoyar a Swift, otros publicaron a favor de Braun, incluyendo a Bieber y Lovato. “He tratado con gente mala en la industria y Scooter no es uno de ellos”, escribió la artista en una historia de Instagram, citando “lealtad” como uno de sus valores fundamentales del manager.

Compromiso

La lealtad está a menudo en el corazón de estas disputas. En mayo, dos bloggers de belleza se involucraron en una disputa en línea que llevó a uno de ellos a perder unos 3 millones de suscriptores en YouTube. Y cuando “Keeping up with the Kardashians” abordó el escándalo de Jordyn Woods (que vino con su propio drama de seguidores), algunas de las hermanas discutieron la “lealtad” de Woods hacia su familia.

Algunos nombres importantes se han mantenido fuera de la pelea del seguimiento. Julia Roberts sigue 31 cuentas conservadoras. Selena Gómez sigue 61, y Swift es una de ellas; Lovato no. Por su parte, Swift no sigue a nadie, y lo mismo ocurre con Beyoncé.

Estas relaciones se siguen tam de cerca que Andy Cohen, el productor del canal Bravo, tuvo que dejar por escrito y aclarar que no sigue a ninguna de las “Amas de casa” en Instagram después de que alguien notó que NeNe Leakes, de “The Real Housewives of Atlanta “, no estaba siguiendo a su jefe o sus compañeros de reparto. Las filtraciones corroboraron la declaración de Cohen, afirmando que ella no lo sigue en Instagram porque él no la sigue. Ojo por ojo, seguidor por seguidor.

Este comportamiento va más allá del mundo del gossip de las celebridades y se puede observar en redes sociales. La cuenta de Twitter “Trump Alert” rastrea todos los seguidos, no seguidos y similares que provienen de la familia presidencial en la plataforma. En octubre de 2018, la cuenta que el presidente Donald Trump dejó de seguir a su exabogado Michael Cohen en Twitter, lo que informó indica que su relación se había deteriorado.

Después de que Ann Coulter tuvo algunas palabras críticas sobre el progreso en el muro fronterizo, también fue eliminada de la lista.Ya sea que seas el líder del mundo libre o una estrella de reality (o ambas), parece que nadie está por encima del poder de este movimiento simple y sutil.