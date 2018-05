Cada diez años muere la mitad de los delfines del Amazonas

Otrora consideradas numerosas en la cuenca del Amazonas, las poblaciones de delfín rosado (Inia geoffrensis) y de tucuxi (Sotalia fluviatilis) están reduciéndose a la mitad cada 10 años, dijo el miércoles un informe en la revista PLoS ONE.



Los expertos afirman que cada vez se matan más delfines de agua dulce para usar como carnada, una práctica que pone en peligro su supervivencia, sobre todo porque las hembras tienen una cría en promedio cada cuatro o cinco años.



"Hasta décadas recientes, el delfín rosado estaba protegido de amenazas por la existencia de leyendas y supersticiones", pero la práctica relativamente nueva de su caza se incrementó con el uso de su carne y grasa como cebo para el bagre, que se ha convertido en una especie con mucha demanda comercial, dijo el estudio.



Los hallazgos de Vera da Silva y un equipo de científicos del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia se apoyaron en 22 años de estudios en la Reserva Mamiraua en Brasil, un área descrita como vertebral de su espacio de influencia, donde se ha hecho seguimiento mensualmente con barcos a los delfines desde 1994 a 2017.



"Al ritmo actual, las poblaciones de delfines rosados se están reduciendo a la mitad cada 10 años, y las poblaciones de tucuxi se están reduciendo a la mitad cada nueve", señaló el informe, el primero en cuantificar el comportamiento actual de los delfines de agua dulce del Amazonas.



"Los resultados son profundamente preocupantes y muestran tasas de disminución que se encuentran entre las más acentuadas medidas en una población de cetáceos desde los primeros años de la caza de ballenas" no tradicional.



La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) califica en la actualidad a estos delfines de agua dulce como "deficientes en datos", lo que significa que no se conoce lo suficiente sobre su número en la naturaleza como para evaluar el grado de amenaza que se cierne sobre sus poblaciones.



Pero el estudio publicado en PLoS ONE argumentó que si la Lista Roja de la UICN tomara en cuenta los recientes hallazgos, ambas especies se clasificarían en peligro crítico de extinción.



Los delfines de río ya están legalmente protegidos en la cuenca del Amazonas, pero las leyes requieren una mayor aplicación, dijeron los investigadores.



Otro tipo de delfín de río que se encuentra en el sur de Asia, el delfín del Ganges (Platanista gangetica), se considera en peligro de extinción por la UICN.



En China, el delfín del río Yangtze o baiji (Lipotes vexillifer) fue declarado extinto funcionalmente —cuando solo sobrevive un número muy reducido de individuos incapaces de reproducirse por distintos motivos— en 2006 producto de actividades humanas como la sobrepesca, la construcción de represas, la contaminación y el tráfico de embarcaciones.