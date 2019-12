Desde la Copa América hasta la devolución de IRPF: ¿qué fue lo que más googleamos en 2019?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Google suele publicar todos los años el listado de lo más buscado a nivel mundial y también de lo más googleado en cada país.

Las búsquedas más populares en 2019 en Uruguay fueron la Copa América, la Corte Electoral, dónde voto, Devolución IRPF 2019, Natacha Jaitt (la actriz argentina que apareció muerta en un salón de eventos), la selección sub 20, Cameron Boyce, Sergio Denis, Emiliano Sala y Julen (el niño que cayó en un pozo en España).

Los qué más buscados fueron: qué es Sinae, qué es la Ley Trans, qué pasó con Julen, a qué hora juega Uruguay sub 20, qué es la reforma, a qué hora juega Peñarol, qué se vota el 4 de agosto, qué pasa con Chile, a qué hora juega Brasil y qué es una banquisa.

Los cómo más googleados fueron: cómo saber dónde voto, cómo salió Peñarol, cómo salió Nacional, cómo van las elecciones en Uruguay, cómo votar en las internas, cómo salió Uruguay, cómo calcular el aguinaldo, cómo sigue Sergio Denis, cómo hacer tortas fritas y cómo saber si cobro IRPF.

A nivel internacional, las noticias que más se buscaron fueron sobre la Copa América, Notre Dame, la copa mundial de cricket, el Huracán Dorian y el mundial de rugby.



Las series más buscadas a nivel internacional fueron Game of Thrones, Stranger Things, Chernobyl, When They See Us y The Umbrella Academy. Mientras que Avengers: Endgame, Joker, Captain Marvel, Toy Story 4 y Aquaman fueron las películas más googleadas en todo el mundo.