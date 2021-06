Científica pronosticó próxima pandemia: "En 10 o 20 años moriremos por infecciones de bacterias resistentes a los antibióticos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edith Heard, genetista y directora general de la principal institución europea dedicada a revelar los secretos de la vida, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, pronosticó cuál será la próxima pandemia.

El organismo que dirige trabaja con 1.800 empleados, tiene sedes en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, y abrió en 2017 una nueva instalación en Barcelona, enfocada a estudiar el desarrollo y el funcionamiento de los órganos de los seres vivos.



La especialidad de Heard es la epigenética. Si el ADN se imagina como una secuencia de letras con las instrucciones para el funcionamiento de un ser vivo, los cambios epigenéticos serían como tildes, con capacidad para modificar el mensaje y provocar trastornos, como el cáncer. El gran objetivo, dice Heard, es aprender a manejar estas tildes con fármacos, para revertir las enfermedades.

En una entrevista con El País de Madrid Heard dijo que hace dos años, antes de que ocurriera la pandemia, " ya sabíamos que había riesgo, porque conocíamos otros virus como el del SARS. Necesitamos herramientas moleculares para entender qué está pasando. Sabíamos que estos asuntos eran muy urgentes. Y entonces llegó la pandemia".



En ese entonces hizo una presentación en la que se refirió a futuras pandemias emergentes y dijo que a menudo ocurren en áreas en las que la acción humana destruye los ecosistemas.



Hoy la pregunta que quiere responde es "por qué la resistencia a los antibióticos está creciendo tan rápido. No es solo en los hospitales, puedes ver resistencias a los antibióticos en las bacterias del océano. Queremos entender por qué ocurre".

¿Cuál podría ser la razón? "No lo sabemos, esa es la gran pregunta. Si pudiéramos entender qué ocurre, podríamos prevenirlo. Muchas empresas pararon de desarrollar antibióticos, así que ahora hay pocos fármacos. El próximo asesino será este. En 10 o 20 años estaremos muriendo por infecciones de bacterias resistentes a los antibióticos, que ya no podremos tratar", lanza Heard.



"En los últimos 100 años hemos duplicado nuestra esperanza de vida, gracias a elementos como los antibióticos y las vacunas. Si no hacemos algo, dentro de 20 años los antibióticos que hoy existen no serán capaces de tratar las infecciones que tendremos. Va a ser la siguiente pandemia", pronostica.



El laboratorio que dirige participó en el proyecto Tara Oceans, una expedición para descubrir la biodiversidad en el océano. "Esto provoca un “¡guau!”. Hace dos años publicaron el descubrimiento de 200.000 nuevos virus en el océano, en el Polo Norte. ¿Por qué el Polo Norte es un foco de diversidad viral? No lo sé. Eso para mí es un ¡guau!", dijo.