Buscador vegano, una app que reúne "la movida vegana de Uruguay"

Una aplicación para teléfonos móviles que ayuda a encontrar en un solo lugar “la movida vegana de Uruguay”: eso es Buscador vegano y ya está disponible para descargar de manera gratuita en la tienda Google Play. Próximamente estará también disponible en la App Store.

Cada vez son más las personas que optan por una alimentación que no contenga productos de origen animal. Pero llevar este estilo de vida a veces no es sencillo. “¿Pero queso no comés?”, “¿nada de lácteos?” “¿dulce de leche entonces tampoco?” son solo algunas de las preguntas que suelen escuchar los veganos cuando se habla de comida. Por eso a la hora de comer afuera, si bien hay cada vez más opciones, muchas veces es una complicación no saber dónde ir.

Ser vegano es un estilo de vida que va más allá de la alimentación, porque la mayoría de los veganos también opta por consumir productos de cosmética que no involucren en su producción a animales.

Así lo hacen también con la ropa, calzado y bolsos, buscando que cumplan con la misma característica de los alimentos.



Para conocer los emprendimientos que ofrecen productos veganos en Uruguay se creó esta aplicación, Buscador vegano, a la que se le irán sumando opciones, ubicadas también en otros departamentos del país.

La aplicación muestra los lugares por barrio. Hay algunos que ofrecen productos y alimentos 100% veganos y otros que tienen opciones aptas dentro de toda su propuesta.



Detrás de la aplicación están dos uruguayos que desde hace algunos meses trabajan en el proyecto: Darío Realan, diseñador gráfico, y Santiago Álvarez, el programador de la plataforma.



Realan contó a El País que él es vegano desde hace seis años: “Estoy en varios grupos de veganos y en el colectivo en general la pregunta recurrente siempre es ‘estoy por tal zona, ¿alguien sabe dónde puedo comer?’, y ahí empecé a ver que necesitábamos algo así en Uruguay, como hay en otros países”, una sola plataforma que reúna todo.



“La idea en esta primera instancia era empezar a generar la movida, que la gente viera que hay algo que se va formando. Por eso incluimos locales ubicados entre Ciudad Vieja y Malvín, la franja donde más se concentran los locales físicos. En la próxima etapa pensamos ampliarlo y agregar otros en Colonia, Maldonado, Canelones, Rocha”, agregó Realan.



También se irán añadiendo otros emprendimiendos de personas que no tienen un lugar físico, y no serán solamente iniciativas de comida, sino también de cosmética y todo tipo de productos que encaja con la filosofía de vida del veganismo.

Los emprendedores que quieran sumarse y aparecer en Buscador Vegano pueden comunicarse a través de correo electrónico a [email protected] o vía Instagram.

La aplicación se puede destacar aquí.