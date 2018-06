Apple presentó iOS 12, una nueva versión de su sistema operativo para móviles

El vicepresidente de software de la compañía, Craig Federighi, explicó que iOS 12 estará disponible para todos los dispositivos que han empleado iOS 11, la versión anterior presentada el año pasado, y prometió que este sistema operativo mejorará la rapidez, por ejemplo, a la hora de cargar aplicaciones.



Además, Federighi destacó las nuevas posibilidades de la realidad aumentada en iOS 12 gracias a ARKit 2, que permite a los desarrolladores la creación de aplicaciones con esta tecnología.



También introdujo la aplicación Measure que sirve para medir objetos, tal y como demostró el propio ejecutivo quien midió una maleta con el dispositivo móvil.



Asimismo, Federighi desveló novedades en el asistente virtual Siri, que ahora incluirá accesos rápidos personalizados y sugerencias dentro de su interfaz.



Este anuncio de Apple se hizo durante la conferencia anual de desarrolladores de la empresa, que tiene lugar hoy en el Centro de Convenciones McEnery de San José (California, EE.UU.). EFE

Modelos compatibles con iOS 12.

iPhone SE

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad Air

iPad Air 2

iPad Mini 4

iPad (2017)

iPad (2018)

iPad Pro de 9,7 pulgadas

iPad Pro de 10,5 pulgadas

iPad Pro de 12,9 pulgadas

iPod touch de sexta generación