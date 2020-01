Alfredo, el uruguayo que fue reconocido como el "Pastelero Revelación 2020" en España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uruguayo Alfredo Machado Díaz fue reconocido como el Pastelero Revelación 2020 en España en los premios Madrid Fusión, gracias a una reinvención que hizo del clásico Lemon Pie.

Machado Díaz tiene 29 años, pertenece al grupo el Barri de Albert Adrià (Barcelona) y fue reconocido con este premio por su talento, creatividad y trabajo en pastelería y cocina dulce de España.

El uruguayo habló con El País a horas de haber recibido el reconocimiento y dijo que "este premio significa una recompensa a todo el esfuerzo realizado durante estos años".



Cuando tenía 15 años viajó a Barcelona, ya que allí es donde se encuentra toda su familia por parte de padre: "En España estudié en la escuela de Hostelería Hofmann, cocina y pastelería. Cuando acabé quise seguir formándome como profesional, por eso decidí hacer prácticas con Josep María Rodríguez, campeón del mundo de pastelería. Y ahí decidí que mi mundo era ese. Luego entré a trabajar en el grupo El Barri, liderado por Albert Adrià", detalló.

Machado Díaz empezó entonces a trabajar en el restaurante Bodega 1900 como jefe de pastelería y luego pasó a Tickets, otro de los restaurantes del grupo, como jefe de producción. "Poco a poco fui escalando hasta llegar a ser uno de los creativos de la parte dulce de todos los restaurantes junto a David Gil. También he tenido la suerte de participar en grandes aperturas a nivel mundial como es el caso de Cakes and Bubbles en Londres o Little Spain en Nueva York", agregó desde España.



El pastelero reconoce que "el camino no ha sido fácil, pero siempre tuve claro cuál era mi meta".



Su versión del Lemon Pie viene con avellana, merengue estilo marshmallow, helado de avellana y miel de caña.