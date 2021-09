Francisco Benítez es el ganador de "La Voz Argentina": así fue la final del programa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Voz Argentina coronó a su nuevo campeón. Este domingo terminó la tercera temporada del programa de Telefé, que acá se pudo ver por Canal 4, y consagró como ganador a Francisco Benítez.

El representante del equipo de Soledad Pastorutti, la coach que ya había ganado la primera edición de La Voz Argentina, logró una diferencia importante en el respaldo del público y sumó más del 44 por ciento de los votos. "Viene de un pueblo de 7.000 personas y lo votó todo un país", celebró su coach, ante la emoción del concursante.

Benítez, que está a punto de ser padre, conquistó a la audiencia este año con sus cualidades artísticas pero también con su historia de vida. El cantante tiene tartamudez y eso lo marcó a fuego, según contó, pero encontró en la música una forma de superar todas las adversidades. En el último programa de la temporada hizo una conmovedora versión de "Gracias a la vida", que le valió los elogios de todos los jurados. Y además cantó, a dúo con La Sole, "Aunque me digas que no".

En segundo lugar quedó Luz Gaggi, otra de las grandes favoritas del ciclo. La representante del Team Mau y Ricky deslumbró a lo largo de las emisiones con versiones impensadas, como una del tema "El farsante" de Ozuna, que le valió la felicitación del propio reggaetonero. Su despedida del reality fue con una potente interpretación de "Halo", de Beyoncé, y más temprano había hecho "La boca" junto a sus coaches, en formato acústico.

RECAPITULACIÓN Lo que dejó el último programa

El programa de este domingo se abrió con una frase de cada finalista y una versión colectiva de "Amor clasificado", de Rodrigo.



Después de esa animada introducción, la emisión en vivo tuvo una serie de instancias que se fueron intercalando. Por un lado estuvieron los tapes que permitieron recorrer el camino a la final de cada uno de los concursantes, así como el impacto que esta definición generó en las ciudades donde viven. Por otro, estuvieron las actuaciones individuales de cada competidor; y además, los duetos que hicieron junto a sus respectivos coaches.



A la gala no le faltaron los discursos inspiradores, las gracias de Marley y las chicanas de Lali Espósito, quien volvió a jugar con su soltería y comentó: "La gente en esta edición ha estado muy preocupada por mi estado civil".

Pasadas las 23.40, el conductor anunció una cifra récord de 4.600.000 votos recibidos a lo largo de la noche, e informó que el cuarto puesto era para el cordobés Ezequiel Pedraza (13,4 %). El representante del Team Montaner había cantado, a dúo con su coach, "Déjame llorar", y luego cerró la gala con su mejor show de la temporada, una versión del clásico de Luis Miguel "Entrégate", que dejó en claro su capacidad vocal e interpretativa.



"Su voz no tiene fronteras, es la voz de un baladista extraordinario", le dijo entonces Ricardo Montaner, que a pesar de haberse jactado durante todo el ciclo de que esta era su octava participación en el formato La Voz, no logró retener el título. El último campeón de la versión argentina del reality fue representante de su team: el uruguayo Braulio Assanelli.

El tercer puesto fue para Nicolás Olmedo (14,4 %), del Team Lali. El joven de Misiones culminó su recorrido con "Resistiré", y junto a Lali cantó el tema "Amor es presente", intervenido con algunos versos de "Laligera". "Demostraste que no sos chato, que no hacés siempre lo mismo, que te arriesgás, y eso tiene que ser recompensado", fueron las palabras que le dirigió la actriz de Sky Rojo. "No me podés representar mejor", le aseguró.

Al final, sobre la medianoche, se reveló que el nuevo ganador de La Voz Argentina era Francisco Benítez. Luz Gaggi estuvo cerca de ser la primera mujer en ganar la competencia en la vecina orilla, y se quedó con el segundo puesto gracias al 27,9 por ciento de los votos. Las devoluciones de los coaches, en la última noche, dejaron sobre ella la proyección de una carrera profesional de exportación.

Marley anunció que el programa volverá en 2022, y así se despidió una temporada de buen rating, mucha calidad artística y varios escándalos, que terminó con un esperable pero justo ganador.