Viviana Canosa estalló contra su invitado Jorge Yoma y lo echó en vivo: "No soporto más"

Un tenso momento se vivió durante la noche del viernes en Viviana con vos (A24) entre Viviana Canosa y su invitado, Jorge Yoma. Tras una acalorada discusión, la conductora echó del estudio al exembajador argentino en Perú con el argumento de defender a su público, y lo tildó de “lacra”. Además, le expresó tajante: “Tenés un nivel de cinismo que no voy a permitir”.

Si bien el programa transcurría con normalidad, en un momento dado Yoma protagonizó un cruce con El Dipy, también invitado de la noche. Todo ocurrió mientras debatían varios temas, entre ellos, el presenta actual de la política argentina, la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta, y hasta la gestión del gobernador formoseño Gildo Insfrán.

Durante varios minutos la conductora permaneció en silencio hasta que en un momento pidió la palabra y se desató el escándalo. “La verdad te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. No quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de los dos”, le manifestó a Yoma.

Asimismo, agregó: “Me esta latiendo el corazón mas de la cuenta. Con todo respeto, quiero que te vayas del programa porque realmente puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro. No no me importa si a vos te molesta que le pongamos calificativos porque solo pienso en la gente que durante dos años de este Gobierno, con la pandemia y la cuarentena, lo pasó pésimo”.

Mientras Yoma se puso de pie y comenzó a quitarse el micrófono, la conductora continuó: “Hay gente que se suicidó, que perdió sus Pymes, que se siente estafada, que se siente una mie..., los chicos se quedaron sin educación y 200 mil pibes no van a volver al colegio. Te agradezco pero no quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de nosotros”.



Al escucharla, el exsenador le preguntó si le iba a “pegar”, a lo que la periodista le respondió contundente: “Violento por el tono y tu cinismo. Tenés un nivel de cinismo que yo no voy a permitir ni con El Dipy ni con el pueblo”.

La cámara apuntó al político mientras se retiraba del piso, y en ese instante Canosa retomó su descargo: “Realmente lo lamento porque nunca hice esto, pero mi corazón no para de latir. Yo no puedo creer lo mal que me estoy sintiendo. No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos. Yo acá no estoy sentada porque me den sobres, yo laburo para mí, para mi hija, para mi familia y para mi pueblo. No le puedo mentir a la gente, esta conversación se estaba tornando pornográfica y desagradable”.



Visiblemente molesta, remarcó: “No puedo soportar el cinismo de un señor que se está riendo del Dipy, que es como que si se riera del que está en su casa. Estos políticos y esta política no van más. No se pueden escuchar tantas estupideces y con tanta impunidad. La Argentina es impune y yo no la soporto más, no soporto más a los Jorge Yoma, a los Alberto Fernández y a las Cristinas Fernández que son ricos y el pueblo es pobre. Basta con esta dirigencia que no está haciendo mier.. la vida”.

En entrevista con Sábado Show de este sábado, Canosa definió su perfil como comunicadora. "Soy avasallante, apasionada y tengo intensidad. Me considero una especie de justiciera o defensora de los pobres. Nosotros decimos la verdad, y en Argentina no estamos acostumbrados a la verdad.