Susana Giménez contra Jorge Rial: “Le voy a hacer un juicio por mucha guita”

Hace algunos días, Susana Giménez se mostró sin filtro y le dedicó un mensaje contundente a Jorge Rial. En el marco de una nota, y cuando le mencionaron el nombre del exconductor de Intrusos, Giménez hizo un gesto de Fuck You. Ahora, la diva subió la apuesta, y anunció que tomará medidas legales.

Durante una nota con Los Ángeles de la Mañana (LAM), Giménez charló unos minutos con uno de los noteros de ese ciclo. En un momento de la conversación, el periodista le preguntó con tono risueño: “¿Quéres que le diga algo a Jorge?”. “¿A qué Jorge?”, respondió intrigada Susana, y él contestó: “¡A Rial!”. Muy espontánea, ella lanzó: “Dejate de joder”. Pero más adelante, Susana se refirió a los dichos del conductor en los que dijo que la diva “no está muy conectada con la realidad”. “Sí, que hablé con Burlando y le voy a hacer un juicio por mucha guita, para dejarlo en la calle por mala persona”, dijo. Y retrucó: “Él está poco conectado con la realidad”.

Ante esas palabras, Rial se limitó a subir en su Twitter, la promesa de una respuesta que llegará el sábado por la noche, en su programa Sobredosis de TV.



Este último round entre Rial y Giménez comenzó hace algunas semanas, cuando en un móvil con Intrusos le preguntaron al periodista por el debut teatral de la actriz. En ese momento, el conductor sacó a relucir su enfrentamiento con la estrella de la farándula local y disparó sin vueltas: “Le va a ir mal”. La respuesta a esa mirada, llegó el sábado pasado. Ese día, Susana se reunió con varias amigas a cenar, entre quienes se encontraban Teté Coustarot, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl. A la salida del restaurante, la diva fue entrevistada brevemente por el móvil de Intrusos, y habló sobre sus planes laborales. Entre otras cosas, el periodista que la entrevistó le pidió una sola pregunta más. “Jorge Rial habló de vos y del teatro que vas a hacer en Uruguay”, alcanzó a decir el Intruso. “Ay, que se vaya a la m…”, lanzó un poco harta la diva, hizo un gesto de Fuck You a cámara y disparó: “Mirá, Rial”.



​Durante una de las emisiones de Argenzuela, el ciclo radiofónico que Rial conduce en Radio 10, él le respondió al Fuck You, y aseguró: “Una dama, una señora de bien, sacada, pero me parece bueno que finalmente Susana se haya convertido en una caricatura de Susana (…). Se debe haber visto, y no le debe gustar verse así. ¿Qué cosa la pudo haber sacado tan mal? Debe estar nerviosa, debe sentir que la mirada de la gente no es la misma hacia ella, a partir de sus últimas declaraciones, absolutamente hirientes y despectivas hacia su país”.



Como es sabido, en julio próximo, Susana Giménez volverá a los escenarios con una obra de teatro en Uruguay. La diva de los teléfonos, quien se mudó a Punta del Este en medio de la pandemia por coronavirus, volverá a protagonizar Piel de Judas, la producción de Gustavo Yankelevich que ya la tuvo como figura central en Buenos Aires hace siete años. Yankelevich logró convencerla para que retome la comedia después de muchas idas y vueltas. Vale recordar que en 2015, Susana logró agotar las entradas noche tras noche en el enorme teatro Lola Membrives de la calle Corrientes.