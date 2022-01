Silvina Escudero recordó su relación con Germán Paoloski: “Estábamos por casarnos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante su paso por Cortá por Lozano, Silvina Escudero habló de su deseo de ser madre. El tema comenzó cuando le preguntaron a la panelista de Los Mammones si había imaginado que su vida iba a ser de la manera en que resultó. Y su respuesta derivó en un momento de su vida que no muchos conocen: su romance con Germán Paoloski.



"Cuando tenía 21 años me comprometí en una relación con Germán. Estuvimos muchos años juntos, estábamos por casarnos, viendo salones, viendo ya casa, todo. Estoy hablando de hace una millonada de años", reveló Escudero, quien había iniciado la relación con el actual marido de Sabrina Garciarena a sus 19 años.



"Les mando un beso enorme a él, a Sabrina que tiene unos hijos (León, Beltrán y Mía) divinos, que me los cruzo siempre porque son vecinos, son amorosos", agregó.



Luego de comentar que congeló óvulos para poder ser madre en un futuro, Escudero dio más detalles sobre su relación con el conductor de No es tan tarde. "Yo no tenía proyectado una vida así, como esta. Yo de chica siempre pensé en casarme, en tener una familia. Trabajo desde los 13 años como bailarina, y el baile me fue llevando por este camino, estoy orgullosa del camino transitado. Después de esa relación (con Paoloski) siempre me puse un parate. Siempre prioricé más mi carrera artística y laboral", cerró.