Polémica por vestuario rosado de Ana Inés Martínez: "Cuando uso celeste, no dicen nada"

Ana Inés Martínez estuvo en el tapete en redes sociales luego de que este domingo eligiera un conjunto rosado para su debut en la conducción de Punto penal (Canal 10). No faltaron seguidores que asociaron esta elección con un presunto apoyo al voto por "sí" a la derogación de los 135 de la LUC en el referéndum de marzo.

Martínez decidió responder y terminar con las especulaciones. "Uso todos los colores. Una pavada lo que decís. Cuando me he puesto celeste no me has dicho nada", le escribió a un seguidor anónimo que le reprochó el color.

En otro mensaje compartió fotos de vestuarios de color celeste (que identifica a la papeleta del "no") tanto en Subrayado como en Punto penal.

Además, retuiteo un mensaje de la productora de Punto penal, Macarena Acevedo, que aseguraba: "En 20 años de Punto penal todos los periodistas que han pasado por el programa se visten como quieren y dicen lo que quieren! Hacemos periodismo deportivo. Estabas diosa", le dijo a Martínez.

Por las licencias de Roberto Moar, Martín Charquero y Sandra Rodríguez, la conducción de este domingo recayó sobre Martínez y su compañero Mauro Mas.