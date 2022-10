Polémica tras comentarios del periodista argentino Pablo Duggan sobre Uruguay: "Es una farsa de la derecha"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El periodista argentino Pablo Duggan se ha convertido en uno de los tema tendencia (trending topic) en la red social Twitter luego de lanzar críticas hacia Uruguay y su gobierno en la cadena C5N.

Luego de presentar un informe sobre el caso Astesiano, opinó: "Esto es la maravilla que la derecha te vende. ¿Por qué? Porque hace surf Lacalle Pou. Porque todo es perfecto. Si es tan maravilla, ¿por qué hay más uruguayos viviendo en Argentina que argentinos en Uruguay? Esta es la realidad, más allá de que tiene el doble de homicidios que Argentina", consideró.

Duggan aseguró que su padre es uruguayo y que ha viajado "un millón de veces" a Punta del Este. "Pero no es no es mejor país que Argentina, ni Lacalle Pou es el mejor presidente del mundo. Esto es una farsa que te quiere vender la derecha argentina para pegarle al gobierno. Cuando asumió Macri, no decían nada de Uruguay. Ahora que está Alberto Fernández, sí", continuó.

El video con los comentarios de Duggan se viralizó este martes y generó duras críticas de seguidores uruguayos.

"Uruguay no es increíble, ni es impoluta. Y Lacalle Pou tiene escándalos más graves, muchísimo más graves que Alberto Fernández", complementó.

"Basta de hablar de cómo la gente se quiere a Uruguay a vivir. El que quiere, que vaya. Juanita Viale volvió a los 10 minutos. ¿Sabe cuántos volvieron? Para hacer la guita acá. Porque no conozco a ninguno que haga la guita en Uruguay. Eso no existe", dijo y luego citó el caso de Pepín Rodríguez Simón, exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri que estaría en Uruguay.

"Ese no vuelve porque está fugado", agregó y acusó al gobierno de Lacalle Poy de "protegerlo".