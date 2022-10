Micrófono abierto: los chistes de Giovanelli y Ana Inés Martínez cuando no sabían que estaban al aire

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sebastián Giovanelli y Ana Inés Martínez están por estas horas en el centro de la polémica en redes sociales luego que durante la transmisión de Star + de este miércoles, salieran al aire unos chistes que hicieron con micrófono abierto pero sin conciencia de que salían al aire.

En concreto, en la previa del partido Plaza Colonia - Peñarol, Giovanelli se declaró sorprendido por el estado físico, aparentemente fuera de forma, del "profe de Plaza". Ana Inés Martínez agregó: "Hay varios. Acá tengo uno de remera verde de espaldas que tiene puro flotador. Si se cae a una piscina no se ahoga".

Los comentarios salieron al aire y no tardaron en llegar a redes sociales, en especial Twitter, donde cargaron contra los comunicadores, acusándolos de "gordofóbicos". No faltaron defensas tampoco, en cuanto hubo seguidores que señalaron que se trató de una broma en privado, que no fue dicha para que salga al aire.

Martínez y Giovanelli integran el equipo de transmisiones del fútbol uruguayo de la plataform Star+ junto a Leonardo Rodríguez y Valentina Rossi.