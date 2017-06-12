Kanela Sosa: "No soy alcahuete del gobierno, pero apoyo"

Julio "Kanela" Sosa, figura del Carnaval, estuvo presente en el más reciente Consejo de Ministros y se despachó con muchas declaraciones ante el presidente, el vicepresidente y el intendente Daniel Martínez

El Consejo de Ministros fue en el Cuartel de Blandengues en el barrio Cerrito de la Victoria, y ante algunas de las autoridades del Poder Ejecutivo, Sosa —declarado ciudadano ilustre hace dos años, — se pronunció sobre uno de los temas más polémicos de la gestión municipal: la basura.

“Quiero agradecerles porque conozco el Cerrito de la Victoria y todos los barrios, y decirles que me apena cuando salgo y veo que pasa la barrendera limpiando. No se veía hacía mucho a la barrendera, y veo que donde se va a colocar la basura en vez de levantar la tapita, la ponemos afuera, y a veces hacemos un asadito y tiramos las brasas adentro y lo prendemos fuego”.

Kanela dijo también que "todo eso por lo que a veces protestamos lo estamos pagando con nuestros impuestos, pero el gobierno está haciendo todo. No soy un alcahuete del gobierno ni un loro, pero apoyo. Así que por la basura cultivemos nuestro barrio, salgamos y no le echemos la culpa a los requecheros, porque están los requecheros de verdad. Lamentablemente también están los pastabaseros que están en la noche y tenemos que darnos cuenta que están pasados de rosca”.

El bailarín y animador dijo también que tiene memoria y que sigue en buen estado: “Viví muchas generaciones, muchos presidentes, muchas intendencias… tengo 84 años y estoy hermoso". También elogió la tarea de los militares: "Me siento muy orgullosode este cuartel que tantas manos ha dado (en el barrio) hasta con los animalitos. El Cerrito y el barrio Fraternidad están cada vez mas lindos.”



Foto: Pablo Fernández

