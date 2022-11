Juan Carlos López a Lacalle Pou: "Estoy orgulloso de lo que está haciendo como presidente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El programa Americando celebró 50 años al aire con la presentación del primer tomo de una trilogía de libros que lleva el nombre "Tradiciones de campo", un proyecto conjunto de BMR Productora Cultural y SECOM. El evento, que se realizó en el Espacio de Arte de La Colmena, tuvo a su conductor Juan Carlos López como protagonista y contó, además, con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou.

López habló en el escenario sobre la historia del ciclo y dedicó parte de su oratoria a elogiar al mandatario, que lo escuchaba desde la primera fila. "Quería que el presidente estuviera para decirle con total claridad que me siento bien orgulloso de lo que está haciendo", le dijo.

"Yo tenía la certeza de que iba a hacer las cosas bien, pero me impacta todos los días que las haga mucho mejor de lo que yo podía imaginar", agregó López, y se preguntó: "¿qué problema tengo yo de poner la cara en Americando y además decir lo que pienso? ".

Enseguida, el conductor invitó a Lacalle Pou a subir al escenario. Una vez allí, reveló que no tenía previsto tomar la palabra, pero ante la insistencia de López terminó accediendo: "A vos no te puedo decir que no a casi nada, porque la historia de vida de Lopecito está en no haberle negado el estribo a ningún tema".

"Puedo reconocer cuando una persona que vive del público general es capaz de decir: 'To no dejo de ser para todos, pero pienso de determinada manera y voy a actuar en consecuencia'. Nosotros lo valoramos y lo agradecemos de corazón. Él lo hizo con una enorme generosidad", expresó devolviendo el elogio de López.

A modo de homenaje por las cinco décadas de Americando, el Correo Uruguayo presentó en el mismo evento el sello postal con alusión al programa, que fue descubierto por López y el presidente. El sello muestra una caricatura del rostro de López, que bromeó: "lo bueno es que eternamente mi bigote va a ser negro".

El conductor recordó que el ciclo comenzó un día que le ofrecieron "presentar cantores y avisos en la radio", y que desde entonces nunca se detuvo. Valoró que Julio Frade, quien en aquel entonces era director de Canal 5 y esta tarde estaba presente en el evento, le ofreció la oportunidad de llevar el programa a la televisión.

"Lo hacíamos con dos fardos y una rueda. Iba Pepe Guerra a cantar", relató sobre los inicios del ciclo en la pantalla. Y continuó: "Yo no sabía que iba a poder hacer estas cosas. No me preparé para esto porque las carreras llegaron cuando yo ya era grande, pero supe jugar a esta cuestión".

Sobre el final, el conductor remarcó que Americando "no es López" sino que son "las historias que alguna vez alguien más estará replicando", lo cual adquiere más valor en "un mundo donde casi nada tiene valor y todo se tira".

El comunicador estuvo acompañado en el escenario por William Rey Ashfield, presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, y Enrique Souza, artista plástico y autor del libro. En el evento también estaban presentes varios actores de la actividad política como el prosecretario de presidencia Álvaro Delgado, el ministro Pablo Da Silveira y la subsecretaria Ana Ribeiro.

El programa Americando recoge testimonios y realidades del interior profundo del país y actualmente se emite por La Tele los domingos a las 9 de la mañana.