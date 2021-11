Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su separación, tras dos años en pareja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles, Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron el fin de su romance, después de dos años de relación. Los artistas le contaron su decisión a sus seguidores a través de un comunicado conjunto que publicaron a través de sus redes sociales.



La cantante de 24 años y la estrella del pop canadiense de 23, informaron a los fanáticos sobre su ruptura en sus respectivas historias de Instagram, en las que aclararon que su intención de continuar su vida por caminos separados se produce en buenos términos.



“Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos está más vivo que nunca”, expresaron primero y añadieron después: “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos”. Ambos cantantes también expresaron su agradecimiento a los fans por apoyarlos “desde el principio y de aquí en adelante”.



Cabello y Mendes mantienen una amistad desde 2014. Colaboraron por primera vez en la canción “I Know What You Did Last Summer” en 2015 y, cuatro años más tarde, comenzaron una historia de amor que causó furor entre sus admiradores. Si bien inicialmente mostraron con reservas su amor en público, en septiembre de 2019 confirmaron el romance.



La separación de Cabello y Mendes tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que recientemente se les vio celebrando juntos la noche de Halloween y disfrutando de su segundo aniversario de noviazgo el pasado julio en el Caribe. La noticia también generó impacto porque aparentaban ser una pareja consolidada y según afirmó el canadiense en agosto, la cuarentena se había convertido en un "período de luna de miel" en el que lograron afianzar su relación.



“Camila y yo fuimos muy afortunados porque pudimos tener un momento de calma. Fue la primera vez en seis años que nos pudimos relajar y no trabajar para nada”, decía entonces Mendes en una entrevista con Audacy Check In con motivo de la presentación de su tema “Summer of Love”.



Y agregaba: “Salíamos a andar en bicicleta por Miami y eso se sentía realmente hermoso”. A la hora de sentarse a escribir la canción que estaba promocionando, todas esas vivencias vinieron a su cabeza. “Estaba escribiendo sobre eso”, afirmó. “Teniendo mucha nostalgia de esos momentos porque sin ellos nos hubiese sido muy difícil encontrar el tiempo para conectar. Realmente nos unió mucho más”, decía.