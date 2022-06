Brutal agresión a Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza: le fracturaron la mandíbula

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, sufrió una fuerte agresión el fin de semana en Buenos Aires, a la salida de un boliche. Como consecuencia de la golpiza, tuvo una fractura de mandíbula por la que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

El joven, de 20 años y competidor internacional en esquí alpino, estaba afuera de un local bailable ubicado en las calles Francia y Almirante Brown, cuando otros dos chicos lo increparon. Uno de ellos lo golpeó dos veces en la cara, lo que le causó la rotura del hueso.

El abogado de la familia Gravier Mazza, Germán Pugnaloni, relató a Telenoche Rosario: “Sin mediar discusión dos jóvenes lo atacaron, le

dieron una trompada muy fuerte en la mandíbula y otro le dio otra trompada en el rostro”.

Pugnaloni también contó que a Tiziano lo llamaron "Tincho", un apodo que se suele utilizar de manera peyorativa para con adolescentes y jóvenes de clase media y alta, con actitudes egocéntricas o despectivas con los demás.

En el video del ataque que fue difundido por canales de Rosario, donde todo ocurrió, se ve que el hijo de Gravier y Mazza no ofrece resistencia y, tras los golpes, huye junto con uno de sus hermanos, que lo acompañaba. “Él, con la mandíbula rota, la reacción que tuvo fue rescatar a su hermano porque no sabía en qué podía terminar esto. Insisto, no se habían visto antes. Los agresores fueron en forma subrepticia a darle estos golpes de puño que fueron muy certeros”, insistió su letrado.

Tiziano fue internado en el Sanatorio Británico de Rosario, pero será operado en el Hospital Austral de Buenos Aires. Su familia presentó una denuncia contra los agresores.

Este martes, Valeria Mazza publicó un mensaje en sus historias de Instagram y agradeció por la preocupación de sus seguidores y allegados. "Quiero agradecer el interés y la preocupación por la salud de Tiziano. Como ya es de público conocimiento, el domingo a la madrugada mis hijos fueron atacados por dos desconocidos, sin razón le pegaron a Tiziano provocándole fractura de mandíbula. Mañana miércoles será operado en el Hospital Universitario Austral", relató.

"Gracias por todos sus mensajes, por estas horas estamos como familia acompañando a Tiziano y todos nuestros hijos a pasar este momento lo mejor posible", cerró la modelo.

Mazza y Gravier tienen cuatro hijos: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taina.