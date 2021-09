Barbie Vélez se casó con Lucas Rodríguez: el emotivo mensaje de su madre, Nazarena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez ya son marido y mujer. Tras cuatro años de relación, la joven pareja contrajo matrimonio ayer martes en el ámbito civil, rodeada de sus seres queridos. El sábado habrá una fiesta para 100 invitados, que completará los festejos.

Vélez y Rodríguez llevan cuatro años de relación. Este verano, en medio de unas vacaciones familiares, él le pidió matrimonio con una propuesta que conmovió a todos los presentes y que tomó por sorpresa a la actriz. "No hablábamos de boda, por eso me sorprendió cuando me lo propuso en diciembre pasado, en un viaje familiar a Punta Cana. No me lo esperaba", confesó en su momento a La Nación.

En el civil, la también modelo lució bellísima en un vestido blanco y corto, de un hombro solo. En la ceremonia y la celebración íntima la acompañaron sus padres, Nazarena Vélez y Alejandro Pucheta, con sus respectivas parejas o familias.



Vélez conoció a Rodríguez en calidad de hermanastro, ya que este era el hijo de Fabián Rodríguez, pareja de su madre, en 2014. Nunca convivieron y se veían fundamentalmente en eventos familiares, donde se fueron conociendo y comenzando a vincularse. Esto llegó a la vida de la joven luego de una serie de desencantos amorosos, y eso incluyó una relación con Federico Bal con final violento y escandaloso.

"Nos veíamos en el cumple de Thiago (el hermano en común) y poco más. Nunca hubo convivencia ni vacaciones juntos. Digamos que lo conocí hace poco más de cuatro años cuando me hice amiga de su hermana Camila. Empezamos a cruzarnos, a charlar, a salir. No lo contamos desde el inicio porque queríamos ver a donde llegaba", contó Vélez a La Nación.



En la fiesta del sábado habrá una banda y varios elementos tradicionales de los casamientos, adelantó Vélez, que todavía no tiene planes de luna de miel. Es que luego de completar los festejos, ella vendrá a Uruguay para filmar una serie y Rodríguez se quedará en Argentina, trabajando.

"Mi Barbarita: Te mereces toda la felicidad del universo. Sos mágica. Te amo más que a mi propia vida", fue el emotivo mensaje que Nazarena en su cuenta de Instagram, donde compartió un reel de la preparación de Barbie de cara a su esperada boda, que finalmente se concretó.