Helen Olhausen, la uruguaya que rompe todo para crear nuevos mundos musicales

Helen Olhausen es salteña, pero su calma y su constante regreso (metafórico, quizás literal) al agua bien podrían ubicarla en una zona costera. Es programadora, pero a partir de las máquinas crea y habita mundos que tienen que ver con la música. Y es una “debutante”, pero canta con la convicción de mucha vida vivida, de muchos escenarios caminados.

Si hoy hubiera que escuchar a una sola artista de la música nacional para entender hacia dónde va el sonido, esa es Helen Olhausen. Una rareza.

La cantante, compositora y productora lanzó su disco debut Romperse en 2020, y lo presentará en vivo recién ahora. Este martes y miércoles a las 20.30, en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís, ofrecerá una experiencia que define como visual, inmersiva, circular y cíclica; entradas en Tickantel.

“No hay que perder de vista la devoción, el porqué estoy haciendo esto, qué es lo que hay detrás. Que mi manifiesto artístico siga existiendo, eso es lo que tiene que ir como objetivo, más allá del Solís”, dice en charla con El País. “Pero el Solís pasa por ese lugar: vivamos algo para que de acá salgamos en otra sintonía o para que entremos a otro lugar”.

Olhausen vive la música como una experiencia transformadora y también como un regalo para sí misma. De alguna manera, esas sensaciones se reflejan en Romperse, un disco muy personal en el que la naturaleza, el cuerpo, la pasión y la emocionalidad son elementos claves. Es un

electropop de amplio espectro.

Con sus canciones, desarrolladas mano a mano con el productor Ignacio De los Campos y hoy sostenidas por toda una banda de músicos, la cantante de voz grave y etérea abre preguntas, hace enunciaciones, revela deseos en voz alta y todo el tiempo parece estar, como el título, a punto de romperse.

Esa vulnerabilidad es arropada mediante máquinas que, admite Olhausen, son las que le dan el control. Por eso, transformar el proyecto solista hasta llegar a la banda con la que se presentará ahora en la Sala Zavala Muniz, fue un desafío.

“El desafío fue soltar, permitir, estar ahí, aprender a dialogar con una persona y no tanto con un aparato o una guitarra”, explica. “Creo que todo el resto está controlado para que la emoción pueda ser totalmente libre, y así pasa en determinadas instancias del toque. El resto está trabajado y acolchonado para que eso pueda caer con total soltura. Y yo soy así, me gusta llegar al lugar de pura vulnerabilidad y para eso me pongo en ese lugar, un lugar que en mi cotidianeidad me cuesta, y mi arte me lo regala. Es una forma de hacer grietas, abrir los canales, ir poniendo luz en esos lugares. Es una necesidad”.

La profundidad y la intimidad que se desprende de declaraciones así es fiel reflejo de su música, o al menos de la experiencia Romperse, el mundo que habitó en los últimos tres años. Que haga dos shows consecutivos esta semana próxima tiene que ver, en parte, con cerrar un ciclo para abrir otro, porque su nueva música ya está ahí y es distinta.

Helen Olhausen. Foto: Camila Montenegro

Ahora Olhausen no habla de canciones sino de piezas musicales, no habla de letras sino de una voz que oficia de instrumento, y no habla de perfección, de pulcritud, sino de crudeza. Es la construcción de un camino que bien puede ser pensado como la nueva versión de la canción uruguaya de autor, desprendida ya de cualquier estructura. “Se están deformando las formas”, avisa la artista. Hay que estar atentos.