Daddy Yankee se retira de la música: su mensaje, su último disco y las fechas de la gira

Daddy Yankee, el artista que se encargó de hacer conocido el reggaetón a nivel mundial de la mano del himno del género, "Gasolina", anunció este domingo que se retirará oficialmente de la música. Con su mensaje, además, comunicó cuáles serán sus últimos hitos en esta carrera.

"En esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado", manifestó en un video de poco más de dos minutos el cantante nacido Raymond Ayala y también conocido como DY.

"En este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo", declaró el puertorriqueño de 45 años y 32 de trayectoria. Solo en su cuenta de Instagram, el anuncio de su retiro superó los cinco millones de reproducciones en apenas dos horas.

Tras la publicación, varios exponentes actuales del género urbano le dedicaron sentidas palabras y mensajes de agradecimiento. Uno de ellos fue J Balvin, que se limitó a escribir: "GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS".

"Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos", reflexionó Daddy Yankee. "En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho", dijo, sonriente.

Para anunciar su retiro formal de la música, el cantante de "Lo que pasó, pasó", "Rompe" o "Despacito" lanzará un nuevo disco que, aseguró, será su mejor producción hasta la fecha y un resumen de todos los géneros y estilos musicales que lo han marcado. El álbum se llamará Legendaddy y llegará este jueves 24 de marzo.

La despedida con el público será, además, con un tour que lo llevará a recorrer todo el continente americano. La gira, llamada La última vuelta, comenzará en agosto en Estados Unidos y para fines de setiembre bajará a América del Sur. Uruguay no está en los planes.

Por el momento, DY se presentará el 29 de setiembre en Santiago de Chile, el 1 de octubre en Buenos Aires, el 4 en Guayaquil y el 5 en Quito (Ecuador); entre el 7 y el 14 en Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín (Colombia); y el 18 en Lima, Perú. De ahí seguirá por Centroamérica y tiene previsto cerrar todo el 2 de diciembre en México.

"Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el underground, desde la raíz, desde el principio del reggaetón", manifestó.

Daddy Yankee arrancó su carrera musical en el disco Playero 34, del productor musical DJ Playero y donde por primera vez se escuchó la palabra "reggaetón". De ahí en más continuó grabando y lanzó sus primeros trabajos, al tiempo que se colaba en placas de otros productores.

Entre colaboraciones y canciones, lanzó un disco a dúo con Nicky Jam (Haciendo escante) y en 2004 llegó el álbum definitivo, Barrio fino, que cambió la historia de la música latina y mundial. Ahí estaba "Gasolina", la primera canción de reggaetón que dio la vuelta al planeta y que puso a un público masivo a hablar de este tipo de música.

De ahí en más, Daddy Yankee se afianzó como el artista más importante de la escena reggaetonera y construyó una carrera a base de éxitos. Una lista breve incluye "Con calma", "Dura", "Shaky Shaky", "Que tire pa'lante", "Sigueme y te sigo", "La rompe corazones", "Llamado de emergencia" y, claro, "Despacito", ese hit global que hizo con Luis Fonsi.