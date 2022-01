Carnaval 2022: suspenden la primera etapa del Concurso tras casos positivos de covid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La primera etapa del Concurso Oficial de Carnaval 2022, programada para este lunes en el Teatro de Verano, debió ser suspendida tras casos positivos de covid en algunos de los conjuntos que participarían de la noche inaugural de la fiesta carnavalera.

"La etapa 1 del Concurso Oficial de Carnaval prevista para el lunes 24 de enero se reprograma, por razones sanitarias que afectan a algunos conjuntos, para el día 9 de febrero. Las entradas mantienen validez", se anunció este lunes en la cuenta de Twitter oficial del Teatro de Verano. Daecpu también informó que la noche inaugural del Concurso se suspendería, pero no brindó mayores detalles.



Por su parte, en la página web de la Intendencia de Montevideo sí se dieron detalles sobre la suspensión: "Ante los casos de covid-19 en conjuntos que se presentaban en la primera etapa, el concurso se iniciará el martes 25 de enero con la actuación de Mi vieja mula, Sociedad Anónima y La Clave.



La etapa de este lunes fue reprogramada por casos de Covid-19 en conjuntos que se presentaban en la primera etapa. El concurso comenzará el martes 25 de enero en el @teatrodeverano. @IMcultura https://t.co/rbQbmiRJg0 — Intendencia de MVD (@montevideoIM) January 24, 2022

La noche inaugural del Concurso Oficial sería protagonizada por las murgas Araca La Cana, La Cayetana, Amables Vecinos y los humoristas Los Fantoches. Sin embargo, Daecpu había anunciado en su página web que, "conforme a lo dispuesto por la Intendencia de Montevideo y nuestra institución en relación a casos de covid en las agrupaciones", se había resuelto reprogramar la actuación de Amables Vecinos para la séptima etapa, que se celebrará el lunes 31 de enero.



Su lugar sería ocupado por la agrupación Bafo da Onca, que abriría la noche del lunes en "calidad de invitada especial". A pesar de que la primera etapa del Concurso debió ser suspendida por casos positivos en otros conjuntos, ni Daecpu ni la Intendencia dieron detalles sobre cuáles son —además de Amables Vecinos— los conjuntos afectados por casos positivos de covid. A su vez, ninguno de los grupos participantes publicó información sobre el tema en sus redes sociales.



Conforme a lo dispuesto por Daecpu y la Intendencia de Montevideo en relación a casos de Covid, informamos que la murga Amables Vecinos fue reprogramada para la séptima etapa, al tiempo que su lugar en la primera noche será ocupado por Bafo da Onca, que actuará fuera de concurso. pic.twitter.com/wEYmX6jh0T — DAECPU (@daecpu_oficial) January 22, 2022

carnaval 2022 Los detalles del "protocolo covid"

El sábado, Daecpu publicó detalles sobre el "protocolo covid" que regirá en esta edición del Concurso Oficial. Según informan, "el procedimiento establece que los conjuntos que se vean afectados en hasta el 25% de sus integrantes deberán actuar en la fecha prevista para su participación en el concurso".

"Para cubrir eventuales bajas de componentes se habilitó la posibilidad de inscribir suplentes. Las inscripciones –por excepción– serán establecidas por la Gerencia de Festejos y Espectáculos de la Intendencia y podrán realizarse hasta la hora 17 del día en que actúe el conjunto", detallaron.



Este es el protocolo Covid que regirá en el Concurso Oficial 2022

https://t.co/6dB0BgiOaz — DAECPU (@daecpu_oficial) January 22, 2022

A su vez, informaron que no se penalizará a las agrupaciones que, debido a bajas por covid-19, no alcancen el mínimo de componentes que establece el reglamento del concurso.



En los casos en que una agrupación tenga más del 25% de su plantel certificado por covid-19 en la primera o segunda rueda, la dirección del conjunto contará con varias opciones: actuar en las mismas condiciones y con las mismas flexibilidades; reprogramar su actuación en la rueda en la que se constata la imposibilidad de subir, siempre y cuando sea un conjunto programado entre las etapas 1 y 5 de la rueda en cuestión; o decidir no actuar en la rueda si el conjunto se encuentra programado entre las etapas 6 y 11.



Respecto a esta última opción, " si el conjunto no sube en la primera rueda, el puntaje logrado en la segunda rueda será duplicado. Si el conjunto sube en la primera rueda y no en la segunda, el puntaje de la primera rueda será duplicado", explicaron.

Desde Daecpu se informa que esta disposición se aplicará solamente a los conjuntos que estén programados en las últimas seis etapas de la primera y de la segunda rueda, por el hecho de no disponer de días suficientes dentro de la misma rueda para su reprogramación.



En el caso de la Liguilla, las condiciones cambian. Los conjuntos participantes que tengan más del 25% de los componentes afectados por covid-19 deberán actuar con las flexibilidades establecidas en el protocolo.



"Por la extensión reducida de esa ronda, la reprogramación no será posible. Por poseer una escala diferente de puntaje tampoco se podrá aplicar el puntaje de ruedas anteriores. Por tanto, si el conjunto decide no actuar, no tendrá posibilidad de reagendar esta tercera rueda ni de acumular puntaje", concluye el informe.