Bonnie Tyler dio una masterclass de rock con hits propios y ajenos en el Auditorio del Sodre

En la platea, cómo en el resto de los pisos colmados del Auditorio Adela Reta hay muchas mujeres. También hay parejas, algunas jóvenes y muchas con varios años juntos. Hay familias, abuelos con nietos, y algunos sub 30, los menos. Todos ellos esperan lo mismo, que aparezca Bonnie Tyler en el escenario.

La cantante galesa llego a las 21.38. Antes, la banda Latido se habían robado algunos aplausos de una platea que estaba esperando a una estrella que conocen desde hace cinco décadas y que, por primera vez en Uruguay, estaban por ver. Y ella cumplió.

Con un ceñido pantalón de cuero, tacos, campera de cuero, escote, brillo y mucha actitud rockera comenzó a hacer un show que conoce de memoria junto a una banda (guitarra, bajo, teclado y batería) que le sabe todas las mañas.

Luego de "Flat on The floor", canción con la que abrió el concierto, Tyler bromeó que ella lleva de gira por el mundo desde que tiene 17 años y que es la primera vez en Uruguay, y que es de una época cuando había que pararse para cambiar de canal en el televisor. La mayoría del público entendió el chiste.

Le siguieron "Hold on" de su disco de 2019, y el publicó se despertó del todo con "It's a heartache" cuyo estribillo fue coreado, cómo merece.

Cada canción estuvo precedida por una pequeña historia que justificaba la presencia de ese hit en el concierto. Alguna canción que escuchaba de chica, algún hit que no llegó a grabar.

Siguieron éxitos rockeros que si bien no son de ella, el público aplaudió cómo propios. "You Ever Seen the Rain?", "The Best Is Yet to Come" y "To Love Somebody". Todos esos hits fueron llevados a su particular tono de voz grave, ronca, profunda, hermosa.

Interpretó algo nuevo de su repertorio como "When the lights go down", pero la tónica fueron esas canciones que marcaron su vida, cómo a la mayoría del público presente. Y si bien su voz ya no es la misma, defendió cada canción está monarca del rock.

"Los ochenta fueron años fantásticos ", dijo antes de interpretar "Total eclipse of The heart" que recibió una ovación desde el primer acorde hasta el final. Fue uno de los puntos fuertes de la noche.

Continuó con "Between the Earth and the Stars" y "Faster than the speed of night", y luego, cómo ya la dicho a El País en la entrevista previa al show, comentó que admira a Tina Turner y contó una anécdota. Hace algunos años, le ofrecieron grabar una canción que, al tiempo se convertiría en un exito de la cantante de Tennessee, "Simply the Best". En Montevideo Tyler canto su versión, "la original", dijo.

Cómo bis y cierre del concierto cantó "Holding on for a hero" que dejó al público de pie y pidiendo por más.

En 2023 cumple 50 años de carrera esta cantante que nunca fue de las que corría por el escenario, tampoco hacía complicados pasos de baile o tocaba un instrumento. Lo suyo ha sido potencia de voz y un registro sublime acompañado por movimientos sencillos y mucho histrionismo. Todo eso se vio el miércoles a la noche en Montevideo, dónde el público aplaudió y coreó a lo largo del show que brindó esta leyenda de la música que llegó, por primera vez a Uruguay. Ojalá no sea la última.