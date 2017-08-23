Los increíbles mundos de "Valerian"

La nueva película del director francés Luc Besson se estrenará el próximo jueves 31 en Montevideo. Acá, el propio Besson cuenta cómo se hizo una de las escenas más elaboradas. Un video de New York Times para El País.

Si no puede ver el video, haga click aquí.

Valerian y la ciudad de los mil planetas está basada en una clásica historieta francesa,Valérian y Laureline, que ya tiene cincuenta años de historia desde que empezó a publicarse en 1967 por el guionista Pierre Christin, el dibujante Jean-Claude Mézières, y la colorista Évelyne Tranlé.

La pareja protagónica —interpretada en la película porDane DeHaan y Cara Delevingne— forma parte de un cuerpo llamadoServicio Espacio-Temporal, encargado de enfrentar amenazas y de proteger la continuidad espacial y temporal del universo, lo que los involucra en muchas aventuras intergalácticas.

En este caso, la sinopsis del film pone a los personajes en el camino de una investigación con implicancias importantes para la paz y la estabilidad en el universo.

La película es un proyecto caro a Besson y también al cine europeo, que sale a competir contra Hollywood con una película visualmente fastuosa y llena de esfectos especiales.

En el elenco de la película que se estrenará el próximo jueves 31 figuran estrellas como Clive Owen, la cantante Rihanna y, curiosamente, el músico de jazz Herbie Hancock.

Foto: Difusión

