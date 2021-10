Alec Baldwin podría ser imputado por la tragedia en el set y otras noticias de cine

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Novedades sobre el caso Baldwin

Alec Baldwin podría ser el responsable penal o civil de la tragedia ocurrida en el set de filmación de la película Rust, no por haber sido quien disparó la pistola que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, sino por su condición de productor del film. Según The Associated Press, los responsables del set serían cinco productores, cuatro productores ejecutivos, un gerente de producción y un coproductor. Tanto ellos como el asistente de dirección Dave Halls y la armera Hannah Gutiérrez podrían enfrentar responsabilidades.



Sorrentino en carrera por Italia

La última película de Paolo Sorrentino, Fue la mano de Dios, representará a Italia en la carrera por el Óscar en su 94 edición. Sorrentino ya ganó el Óscar a la mejor película extranjera en 2014 por La gran belleza. Busca repetir con su film más personal, que fue premiado en el Festival de Venecia y mezcla drama familiar con Diego Armando Maradona.



Sandra Bullock vuelve con Netflix

Tras el éxito de Bird Box, la película de terror y ciencia ficción estrenada en 2018, Netflix anuncia una nueva película protagonizada por Sandra Bullock. Se trata de Imperdonable, drama de Nora Fingscheidt que cuenta la historia de una mujer (Bullock) que tras salir de la cárcel, busca a la hermana que tuvo que abandonar. Se estrenará el 10 de diciembre.



El viento nos dejará está para ver onlin

El documental de Pablo Martínez Pessi sobre el tornado de Dolores, El viento nos dejará, ya está disponible para ver en streaming. Estrenada en salas, la película uruguaya sobre un hecho histórico ocurrido en 2016 se puede ver desde este lunes en las plataformas de de Vera TV y +Cinemateca. El film reúne 12 testimonios y hace foco en lo humano.



Tenemos que ver con décima edición

Este viernes comienza una nueva edición del festival de cine y derechos humanos Tenemos Que Ver, con una apertura a las 20:00 en la Sala Zitarrosa con la proyección de la película puertorriqueña Landfall, de Cecilia Aldarondo. Hasta el 5 de noviembre habrá actividades en la Zitarrosa, Cinemateca, TV Ciudad y otros espacios alternativos. Gratis.