La voz uruguaya elegida por Tinelli

El show más reciente y memorable le llegó de sorpresa: tres días antes la llamaron para que actúe en el cumpleaños de Marcelo Tinelli, desarrollado el domingo pasado en la casa de José Ignacio del conductor. Él había visto videos de actuaciones de la joven uruguaya y quiso contar con su voz dulce y un estilo íntimo, con solo de guitarra. Cantó con Candelaria Tinelli y recibió felicitaciones de todos los invitados. “Fue alucinante y Marcelo me invitó a ir al programa”, asegura.

—¿Cómo nació tu inclinación por la música?

—En mi familia son casi todos músicos, en especial de parte de padre. Desde chica me fui contagiando de esa pasión. Mi papá, Fernando Bervejillo, siempre tuvo bandas y a mi hermano y a mí nos encantaba participar de los ensayos. Luego comencé a estudiar guitarra, piano y por último canto. Estudiaba con Nacho Obes, cantante de Doberman y tuve que dejar este año por el comienzo de la Facultad.

—¿En qué circunstancias se dio la primera actuación en público?

—Mi primer show fue en el British School cuando tenía 13 años. Si bien yo no iba al colegio, la organización me contactó. Mi padre me incentivó: "Armá una banda y animate". Lo hice con unas amigas y me encantó. Después de ahí, mi papá comenzó a recomendarme y fui tocando en varios lugares.

—En verano hiciste muchas actuaciones en Punta del Este...

—Sí. Aunque me fui de vacaciones en la primera quincena de enero, que son las fechas más fuertes, luego estuve en muchos lados. Sobre todo tocamos en un parador en la playa mansa de José Ignacio. Es mi lugar preferido para tocar con el sunset, con las familias en el atardecer.

—¿Cómo vas armando el repertorio de los shows?

—Todo depende del público. Si voy a esos lugares donde las preferencias son variadas, voy mezclando canciones en inglés con otras en español o temas nuevos con oldies. A mí me gusta Amy Winehouse o Beatles, que son los temas más escuchados en mi casa. Pero para la gente de mi edad que le gusta el reggaeton, hago versiones acústicas de esas canciones. También interpreto temas pop. Si toco en un casamiento, me piden más música tranquila, como para ambientar. Depende del evento.

—El domingo estuviste en el cumpleaños de Marcelo Tinelli, en su chacra de José de Ignacio. ¿Cómo surgió esa invitación?

—Porque la chica que organizaba el evento había trabajado en ocasiones con mi padre y me había escuchado. Siempre me decía que si le surgía alguna celebración para proponerme, lo haría. Yo estaba en el campo de una amiga en la Semana Santa y me llamó. Me dijo que estaba organizando ese almuerzo de Pascuas que coincidía con el cumpleaños de Tinelli y quería que yo tocara. No lo podía creer. Mi primera preocupación fue que no tenía más ropa que unas bombachas de campo. "¡No tengo qué ponerme!" Por suerte conseguí ropa con una marca.

—¿Tinelli conocía tu música?, ¿te había visto?

—La organizadora le mostró a Guillermina (Valdes) y a él algunos videos míos actuando y a ellos les gustó. Fui y estuvo tremendo, Muy buena onda en la familia, Me felicitaron en todos los temas.

—¿Qué temas cantaste?

—Tuvo dos participaciones. Al principio con temas más tranquilos, en especial en inglés y luego del almuerzo volví a cantar, con canciones más movidas. Él prefería que hiciera temas en español. Cantamos "Juntos a la par" a dúo con Candelaria Tinelli. Tocamos también algún reaggeton reversionado. Fue una tarde alucinante.

—¿Qué devolución tuviste?

—Marcelo me felicitó. Y me dijo que cuando quisiera, fuera al programa.

—¿Y vas al ir?

—Pienso que sí.

—¿Cuáles son tus planes?

—Seguir mejorando. Estoy intentando componer temas. Ya hice algunos pero no pasaron por ahora mi propio filtro. Espero lograr ese salto, que es vital. Mientras tanto seguiré estudiando y tocando.