Sofía Schellemberg apronta su regreso a Uruguay

—¿Cómo es tu día a día en Ciudad de México?



—Sigo dando shows en diferentes “antros” (boliches). Canto cuatro veces a la semana en uno y luego, estoy atenta a otras presentaciones que surjan. Además, soy porrista de Cruz Azul y estamos en plena temporada. Ganamos los dos partidos anteriores y hoy jugamos de nuevo. La afición es hermosa y me va muy bien. Mi día a día se reparte entre cantar, ir al gimnasio y a la cancha. Por suerte tengo muchos patrocionadores últimamente y hago desfiles y fotos.

—Estuviste en Uruguay hace unos meses, ¿costó volver a México?



—La pasé bárbaro. Quise pasar las fiestas en familia, que hacía tiempo no lo podía hacer por el trabajo. En los últimos dos años me pasé trabajando. Además, mi novio está allá en Uruguay y me encantó pasar más tiempo en mi país. Fue difícil volver porque extraño. Amo Uruguay y si lo dejé, fue exclusivamente por razones de trabajo.

—¿Tenés el plan de volver?



—Sí, está en mis planes regresar. Ahora sí lo estoy tomando como algo mucho más concreto. Mi novio está allá y eso es un gran motivo para volver. En realidad, voy a ir y venir bastante por los patrocinadores o ciertos trabajos que tengo en México. Pero digamos que mi casa va estar en Uruguay.



—¿Tenés un proyecto para TV y otro musical para desarrollar en Uruguay, ¿en qué consisten?



—Para la música, voy a empezar la producción de mi primer disco como solista. Es un repertorio de canciones mías, escritas por mí y con arreglos de mi padre también (Jorge Schellemberg). También vamos a contar con muchos colaborando pero por ahora no está cerrada la lista, así que prefiero no adelantar. Estoy muy emocionada. Para la TV, tengo el proyecto de un programa que me gustaría hacerlo en pantalla uruguaya. Sería un show fitness pero no puedo contar mucho más.

Sofía Schellemberg

—Una de tus pasiones son los tatuajes. ¿Qué significan para ti?



—Son una manera de expresarme: una manifestación artística de cosas que siento o que me identifican. Me gustan y me representan. En este momento, estoy trabajando en mi última pieza, que es la manga completa. La primera parte es un cover de un tatuaje que tengo hace tiempo y que no me gustaba porque estaba un poco desprolijo. El diseño incluye peonis, que son un tipo de flores que me encantan.

—Cuando regreses a Uruguay, ¿qué crees que vas a extrañar más de México?



—A las personas. Llevo tres años acá y tengo amigos que son familia. Me va a costar la distancia. Por suerte, vivimos en la era de la comunicación y voy a seguir en contacto con ellos.

—En Uruguay transitamos un año electoral, ¿cuál es tu visión política de lo que sucede? ¿Qué está en juego en las elecciones?



—Creo que nos estamos jugando un proyecto de país. Basta con mirar al costado, lo que está pasando en Argentina o en Brasil y preguntarnos si eso es lo que queremos en Uruguay. Yo no tengo dudas. No es lo que yo quiero en mi país. Todos los gobiernos tienen y tendrán errores y falta mucho por hacer pero no podemos dejar de lado la agenda de derechos que ha impulsado y mantenido el Frente Amplio durante sus años de gobierno. Es algo real, no una opinión mía. Con el Frente Amplio alcanzamos el matrimonio igualitario, la ley del aborto, la ley para las empleadas domésticas, la ley de la marihuana... un montón de cosas positivas y necesarias para nuestro país. También podemos hablar desde un lado económico. Uruguay es el país con mejor calidad de vida en toda América Latina. Y no es opinión, es una realidad. Esto está avalado por estudios internacionales. Falta mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto. Hay que seguir para adelante, no para atrás.

Sofía Schellemberg porrista de Cruz Azul.

—La inseguridad es uno de los temas más importantes de la campaña. Para ti que has vivido en México, ¿crees que Uruguay es un país inseguro?



—Creo que un mundo totalmente seguro es una utopía. Sería maravilloso pero no es realizable. Nosotros tenemos que crear políticas y planes desde la realidad. En este momento, estoy viviendo en un país donde la seguridad realmente es un problema. Amo México, pero acá he visto gente matar gente. Los cárteles se disputan el territorio y es terrorífica la violencia. En Uruguay hay que apreciar lo que hay. Entiendo y sé que tenemos muchísimo que mejorar, pero esas cosas no pasan de la noche a la mañana. Y pensar que un gobierno va a erradicar 100% a los motochorros o las rapiñas, es irreal. Eso no va a pasar nunca. Uruguay es el país más seguro de América Latina. Estoy segura de que en Inglaterra se quejan de cosas, pero saben lo que tienen. No se olvidan. Está bueno que sepamos lo que tenemos: y tenemos un gran país.