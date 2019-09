Rencillas, demoras y ausencias; todo lo que no se vio de #LosMásVistos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

* La noche de #LosMásVistos fue una velada para celebrar el amor. Había muchísimas parejas y entre ellas una llamó la atención por lo rápida entrada y salida que protagonizaron. Hablamos de Alfredo Etchegaray y su esposa Claudia Echeverri, que llegaron, posaron en la alfombra roja y se fueron. Seguramente tendrían otros compromisos.

* Extraña fue también la situación que se vivió con Carlos Perciavalle. El rey del café concert estaba confirmado como uno de los invitados de honor. Pero finalmente no llegó. La primera versión indicaba que había tenido una descompensación de salud, aunque por suerte solo se habría tratado de un malentendido con quien debía pasarlo a buscar por su casa.

* Fabiana Goyeneche llegó para alojarse en Enjoy Punta del Este junto a su pareja Alex Sanmartín. Se divirtieron en el evento y en la fiesta after hasta pasadas las 4.00. Al llegar, en cambio, se lo vio en alguna discusión cotidiana de ascensor por no encontrar las llaves del auto.

* Joaquín “Pollo” Álvarez pasó de maravilla la estadía en Enjoy Punta del Este y también durante la gala de #LosMásVistos. El mal trago lo tomó en el cierre de la noche, cuando durante la foto final, Giannina Silva prácticamente lo tapó, dada la gran altura de la integrante de Algo contigo. La situación no le hizo nada de gracia al conductor de Nosotros a la mañana.



* Eunice Castro llegó prácticamente al final de la ceremonia porque estaba en la conducción de un certamen de belleza que demoró más de la cuenta.



* Karen Todoroff fue otra de las figuras que ingresó tarde al boliche. ¿Será para no cruzarse con su ex Rodrigo Romano? Para nada. Ella lo negó y reveló que el motivo de la tardanza fue que erró al tomar la ruta de camino a Punta del Este.

* Laura Martínez no pudo tampoco participar del evento debido a un quebranto de salud de su madre en la tarde del sábado. Por suerte, se recupera favorablemente.



* Claudia García fue de las más divertidas de la noche y del fin de semana. Junto a su esposo Gonzalo Madrid se alojaron desde el viernes. El sábado lo dedicó a prepararse para la ceremonia y durante la fiesta, la periodista disfrutó de la mesa de póker.

* Otra de las figuras que le sacó filo a la mesa de póker fue Rafa Cotelo, quien jugó póker prácticamente durante toda la velada.



* Cami Rajchman pasó un fin de semana increíble con Agustín Merli, el chico a quien está conociendo, aunque por el momento no lo presenta como “novio”. Cuando la cantante de Blonda y movilera de Desayunos informales ganó el segundo hashtag, el conductor de la ceremonia Nicolás Cáceres la invitó a subir a escena con su “novio”, pero ella finalmente apareció sola. Luego, Agustín agradeció a Cáceres por su gesto, según varios testigos.



* Uno de los productores que participó en el evento recordó cuando le alquiló un departamento a un importante conductor de la TV local. Cuando finalizó el contrato el comunicador “se olvidó” de pagarle los dos últimos meses.



* A pesar de que en algún momento se dijo que la relación entre ellas no era la mejor, campeó la buena onda entre Giannina Silva y Andy Vila. Jugaron una al lado de la otra al póker y posaron juntas durante el evento. Además, compartieron estilista durante la jornada. Jorge Cruz las vistió y maquilló. Estaban en habitaciones linderas y en una de ellas, hicieron una fiesta after del after.

* Pollo Alvarez no quería saber nada con sacarse fotos con otra diosa ya que está recién casado. Hizo la gran Keanu Reeves: posó para los flashes con bellas señoritas pero sin abrazarlas para no tener problemas en su casa y manos en los bolsillos.



* Floppy Tesouro vino acompañada por una amiga y no con Rodrigo Fernández, su esposo, de quien, se dice, que está a punto de separarse. Su hija también viajó con su hija Moorea, de tres años. A ella le dio el hashtag dorado y la pequeña lo tomó como suyo, según compartió luego la actriz y modela argentina en sus redes sociales.



* Zaira Nara dio rienda suelta a sus antojos. Por entrar al cuarto mes de embarazo, la modelo y conductora no se priva de nada... Tuvo antojo de panchos y de dulces a lo largo del fin de semana.



* A una de las figuras argentinas se la vio molesta durante la fiesta after debido a que un fotógrafo le tomó una imagen mientras tomaba una copa de champagne. Finalmente hablaron y se solucionó el problema.

* Mónica Farro tampoco pudo ser parte de la celebración. Si bien la vedette uruguaya se encontraba en Punta del Este, en la mañana del sábado debió partir de retorno a Buenos Aires por motivos laborales. Será la próxima.



* Otro de los que no pudo ser de la partida fue Diego Forlán, que por motivos familiares se quedó en Uruguay. ¿Cómo habría sido un reencuentro con Zaira Nara?