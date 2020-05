Puchi García siempre en carrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Dónde estabas el 13 de marzo y cómo te enteraste de las primeras medidas que tomaba el gobierno contra la propagación del coronavirus?



-El 13 de marzo fue el último día en que hubo carreras. Yo estaba en Buenos Aires, a dónde habíamos ido para hacer la cobertura del Gran Premio Latinoamericano en San Isidro. Se corrió esa carrera pero sin público. Una tristeza que así fuera porque se trata de una carrera de mucha importancia y el Hipódromo tenía planeada una gran fiesta. Pero bueno, así es la “nueva normalidad”.



-¿Cómo fue el trabajo durante este tiempo porque fuiste el único periodista que continuó con sus espacios, tanto en Telemundo como en Ovación?



-Es verdad. Luego de que volví de Buenos Aires, me dediqué a informarle a la gente lo que estaba pasando en la modalidad de home office. Empecé a dar información de turf internacional, pero luego hicimos cobertura de notas a los jockeys, por ejemplo. Alguno nos decía: “Hasta finales de abril llego, pero después no sé qué pasa”, otros hablaban de las familias y de otras necesidades. Ahí empezó la difusión de la parte social. Conseguimos gente que donara canastas y la movilización de mucha gente. Se empezó a pagar una especie de “monta perdida”. La gran duda de todos los vinculados al turf era cuándo podían volver las carreras.



-Este sábado finalmente vuelve la actividad. Es el primer deporte que regresa en la “nueva normalidad”. ¿Cómo fue el proceso?



-Lo seguí muy de cerca. Hace unos 20 días se armó el protocolo y se presentó ante las autoridades. Todos creímos que comenzaba enseguida. Pero no fue así. Hubo muchas reuniones y un trabajo de ida y vuelta hasta el martes 5 que se llegó a un acuerdo. El protocolo establece este regreso sin público en un deporte que no tiene contacto y es al aire libre. La entrada de todos los actores (jockeys, cuidadores, etc.) se va a hacer en condiciones muy estrictas. Además, todos ellos fueron hisopados y arrojaron resultados negativos. Los periodistas que pueden ingresar son solo los acreditados y uno por medio. Las carreras se van a transmitir por la web y la otra pata es Maroñas on line o el call center para hacer las apuestas.



-¿Cómo te imaginás el trabajo?



-Va a hacer la nueva normalidad. Con jornadas solamente de 10 carreras como máximo. Lo más importante es que se pueden hacer las notas, respetando la distancia. Lo único que me genera satisfacción de esta pandemia es que desde que volví de Buenos Aires hasta ahora estuve arriba del tema. Nunca solté la rienda buscando la información.