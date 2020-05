Patricia Carlucho lanza ciclo de cocina por redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-¿Cómo surgió la idea de los videos de Paty en la cocina?



-#PatyEnLaCocina es el resumen de una pasión que transité durante mi vida sin darme cuenta, era algo muy mío y no era consiente. En casa siempre solía estar cocinando algo para sorprender a mis padres, ayudaba a mi madre, aprendía mucho de ella. Hace 15 años tuve la posibilidad, gracias al apoyo de mis padres, de vivir un año sabático. Seguía a full con la danza, pero empecé también a hacer cursos de cocina. Arranque con confitería, luego hice panificación, arte en azúcar y algunos puntuales que me atrapaban como nutrición saludable y nutrición en el deporte. Ahora llegó la cuarentena y con ella, días de reflexión y de charlas con mis hijos, ahora más que nunca. Empecé a sentir que no podía subir cualquier cosa a mis redes sociales. Mis publicaciones tienen siempre que ver con los valores, la salud, el cuidado personal y el arte. Así que ahora me pareció que algo que reunía todo eso era la cocina.



-¿Por qué la cocina en este momento?



-Intento transmitir, compartir y contagiar de hacer diferentes actividades en casa, de que todos puedan descubrirse y conocerse así que no podían faltar las recetas que aportaran ideas a todos los que se encontraban en cuarentena, frustrados con el tema. Hoy compruebo que ayuda e inspira a pasar mejor el momento a quienes están del otro lado.



-Del ciclo participan también tus hijos, ¿como nació la idea de incluirlos?



-Al conversar la idea con Fer (mi pareja, compañero de vida y de trabajo) dijimos que teníamos que filmarlo con los gordos (nuestros hijos). Como nos dedicamos a la producción, tenemos todas las herramientas para crear contenidos así que decidimos hacerlo como proyecto familiar. Teníamos un lindo ambiente de set de grabación en familia, así que se prendieron las cámaras y salió de forma espontánea. Lo hicimos de una toma hasta terminar cada receta, así que lo hacemos como una actividad familiar para pasarla bien, compartir y divertirse.



-¿Cuáles son tus especialidades en la cocina?



-Tengo una carta de “especialidades de la casa”, que iremos dando en el ciclo. Los que nunca faltan son: budín de bananas y canela, budín de naranjas, alfajores de maicena, brownie, pizza exprés sin amasar. También están improvisaciones. Mis mejores platos siempre son fruto de la improvisación cuando me quedan pocas cosas o la situación económica no está para grandes despliegues. El desafío de abrir la heladera y empezar a sacar cosas e ir fluyendo. Algunas de mis improvisaciones mas recordadas son el “Gramajo con panchos”, “arroz invento” y la verdad que han salido una serie de “Arroz invento” de chuparse los dedos, platos con la “Vedette polenta” la que siempre comprás por las dudas pero nunca hacés.



-¿Cuánto te afectó la cuarentena?



-Laboralmente, fui afectada. Nos dedicamos a la producción artística y musical y es un rubo que se detuvo. Pero el hecho de quedarme sin trabajo hace que aplique aprendizajes que hoy día me potencian y me hacen reciclarme, sacar otra versión de mi. Por otra parte, el aislamiento social no lo sentí como algo negativo. Amo profundamente estar en mi casa con mis hijos y mi pareja solos conectados en nuestro micro clima. Obvio que extraño y me mantengo conectada con todos gracias a Internet pero ya será tiempo de juntarnos, no lo padezco siento que cada momento tiene su propósito y esta cuarentena en casa fue apelar a la creatividad día tras día. Disfruto también el silencio y de hacer mis actividades domésticas alternadas con estudiar y nutrirme de actividades como la huerta, jardinería, pintura... así que el día se me pasa volando.