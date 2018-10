Juan Minujín & Michel Noher: "100 Días para enamorarse habla de cosas que circulan en las casas"

Los protagonistas de 100 días para enamorarse tienen previsto viajar a Uruguay por distintos proyectos. Juan Minujin dictará un curso de actuación y Michel Noher presentará su obra de teatro. Pero antes, formaron parte del megaevento de Chivas Regal en Buenos Aires, donde posaron abrazados para las cámaras, probaron distintas combinaciones de whisky y hablaron con Sábado Show sobre su participación en la ficción más exitosa del año. “Enganchó a mucha gente que no está acostumbrada a mirar telenovelas”, analizaron.

Juan Minujin es el rostro de uno de los éxitos del año. 100 Días para enamorarse lidera las mediciones de audiencia en Argentina y alcanza gran repercusión en Uruguay, donde la retransmite Monte Carlo Televisión. Magistrales actuaciones en el registro de la comedia y un guión transgresor empujaron a la telenovela que produce Sebastián Ortega hasta la punta del podio del 2018.

"Estoy muy contento, feliz", resumió el actor sobre el programa a Sábado Show, en el marco del lujoso lanzamiento de Chivas House en Buenos Aires. "No pasa todos los días esto de hacer un programa que tenga tanto éxito y repercusión, y toque temas que nos gustan. Estamos muy orgullosos", evaluó.

Mientras él contestaba, pasaba por el costado su compañero de elenco Michel Noher y se fundieron en un fuerte abrazo para las cámaras. En la ficción, Noher interpreta nada menos que al profesor Fidel, que lleva la responsabilidad de instalar debates entre sus alumnos.

"Me encanta ser partícipe y portavoz de los mensajes que se intentan dar a través de la novela", analizó Noher a propósito de la tira que puso sobre la mesa asuntos como la identidad de género, familias ensambladas, bullying, legalización del aborto, tomas de colegios, entre otros. Y completó: "Es positivo que una novela con este contenido que va más allá del entretenimiento tenga este resultado. Eso habla muy bien del público".

Minujin sostuvo que esa particularidad de la ficción es uno de los motivos de su éxito. Afirmó que 100 días para enamorarse "tiene la virtud de hablar de cosas que circulan en las casas, en la calle y en los colegios". "Se enganchó mucha gente que en general no mira novelas", analizó.

El fenómeno de 100 Días para enamorarse le generó un dolor de cabeza a Marcelo Tinelli, que este año no le encuentra el rumbo a su clásico Bailando por un Sueño y pierde noche a noche frente a la ficción de Minujin y Noher. Al respecto, Noher observó que el rating "es importante porque es lo que permite que la novela se siga haciendo": "Me parece interesante porque el hecho de que una novela que tiene contenido sea tan bien recibida por el público es un buen llamado de atención para los productores. Va a permitir que haya nuevas novelas con temáticas sociales que a todos nos gusta ver".

Minujín, en tanto, se corre a un costado de la batalla por el rating y dice no darle interés a la victoria frente a Showmatch: "Nunca tomé el rating como una escala de valor. Hay cosas que no me gustan y tienen mucho rating, y otras que me gustan y tienen poco rating. No le doy bola a eso".

En lo que sí se fija Minujin es en el buen ambiente que se generó en el elenco: "Nos divertimos mucho. Yo soy muy amigo de Carla (Peterson), pero con Nancy (Duplaá), Luciano Castro, Jorgelina (Aruzzi), (Juan) Gil Navarro, Pablo Rago no había trabajado y también me divierto muchísimo". Explicó que el clima que se vive en los rodajes es "muy tranquilo": "No hay nada de divismo ni de competencia. Somos muy conscientes de que tenemos que sumar. Estamos muy concentrados en lo que estamos contando, no tanto en lucirnos cada uno. Nos está funcionando muy bien".

Por distintos proyectos, Minujín y Noher llegan a Uruguay en los próximos días. El primero presenta una master class de actuación el 3 y 4 de noviembre en el Hotel Esplendor. "Yo fui alumno mucho tiempo así que estoy muy abierto a lo que los alumnos necesiten y tengan ganas de escuchar", anticipó.

Por otro lado, Noher llega próximamente al Teatro Metro de Montevideo para presentar la obra El Hijo Eterno, que produce su padre Jean Pierre Noher. La función estaba prevista para este fin de semana, pero se pospuso hasta nuevo aviso. Será el reencuentro de Noher con tierras uruguayas, donde años atrás grabó la ficción italiana Terra ribelle 2, junto a varios actores locales. "Montevideo es una ciudad que me gusta mucho. A Uruguay lo siento muy cercano", finalizó el actor.