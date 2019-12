Jenny Scordamaglia, la uruguaya que conduce un programa en Miami totalmente desnuda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando a Jenny Scordomaglia le preguntan su nacionalidad, ella no duda: “Soy uruguaya”. Nació en Nueva Jersey (Estados Unidos) pero vivió toda su infancia en Tacuarembó. Al regresar, se instaló en Miami donde desarrolló una carrera como modelo y conductora. Hoy está al frente de Miami TV, un canal televisivo y por streaming que fundó con su esposo, el productor argentino Enrique Benzoni.

La característica de la señal es que Scordomaglia hace sus entrevistas o informes sobre destinos turísticos del Caribe en topless o completamente desnuda. “Al principio me avergonzaba, pero viendo la reacción positiva de la gente, me fui adaptando”, asegura en entrevista con Sábado Show. “Hoy ya me adapté a estar todo el día sin ropa”.

-Viviste varios años en Uruguay, ¿qué recuerdos tenés del país?



- Viví unos 12 años en Tacuarembó que es donde me crié básicamente. Mis recuerdos más memorables de niña refieren a la Patria Gaucha. Ya que me encantan los caballos y los carnavales con los pomos de agua y las batucadas, sin faltar las torta fritas recién hechas. ¡Las extraño!



-¿Cómo se dio tu llegada a Miami y tus comienzos como modelo?



-A Miami llegué después de estar viviendo primero en Boca Ratón con mi familia. Me mudé a estudiar y en realidad desde los 15 años que me involucré con el modelaje de revista primero, sobre todo haciendo campañas publicitarias para las escuelas de modelos en Estados Unidos.



-¿Cuándo fundaste Miami TV? ¿Y cómo definirías ese canal?



-El verdadero fundador de Miami TV es mi esposo (el productor argentino Enrique Benzoni). Aunque rústico en el comienzo, cuando me involucré el canal tenía recién un año pero solo con clips de música las 24 horas. Luego con mi introducción comenzamos a cambiarlo a un formato de entretenimiento las 24 horas, esto fue en el 2008. De a poco lo fuimos moldeando a nuestro gusto y estudiando lo que la gente quería ver. Lo definiría como un canal atrevido que sigue su rumbo único de entretenimiento transgresor y positivo.

-Comenzaste saliendo al aire con provocativos outfits y hoy lo hacés muchas veces practicando nudismo, ¿sentías temor o vergüenza en el comienzo?



-Hoy en día casi todos los programas que hago son sin ropa. Claro que al comienzo me sentía avergonzada del tema pero de a poco, viendo la reacción de la gente en nuestros programas en vivo desde diferentes lugares o en los eventos, me fui adaptando y acostumbrando un poco más. Mucho tiene que ver con una energía que existe e irradia la persona también, que es otro tema. Aprecio haber pasado por esa transición de mentalidad y dejar que el cuerpo se aprecie naturalmente sin tabúes. Es un excelente paso a tomar y uno se siente muy libre al lograrlo, más siendo figura pública.



-¿Te sentís uruguaya en algo?



-Sí, por supuesto. Cuando me preguntan de dónde soy, siempre digo “Uruguay”. Estoy muy orgullosa de haberme criado en un país tan tranquilo, rico en cultura, agricultura, con los mejores asados y con personas tan sociables.

Jenny Scordamaglia.

-Con tu marido son socios, ¿no hay celos en las fiestas nudistas o como se ha visto, cuando hombres toman cerveza en tu escote?



-El empuje del canal hacia la transgresión fue totalmente su idea. Yo solo me subí al bote. Él es una persona muy segura que desde sus producciones de Miss Argentina ha estado siempre rodeado de las modelos más lindas. En este caso los dos nos apoyamos que cada uno sea feliz. En mi caso, yo ya me acostumbré a estar sin ropa todo el tiempo. Es parte de mi vida, y él acompaña felizmente y le encanta que sea libre y emane energía positiva a la gente alrededor.



-¿Cuál es tu posición respecto a las cirugías estéticas? ¿Tenés algunas?



-Siempre he dicho que cada uno debe optar por hacer lo que le hace feliz. Si realmente te sentirías mejor con una cirugía, entonces solo tú conoces ese sentimiento y no deberías preocuparte por opiniones de afuera. Yo personalmente tuve la infantilidad de hacerme una cirugía a una edad muy joven de 19 años. Por estar a la par de la sociedad y lucir más delgada, me operé. Verdaderamente recomiendo a cualquier joven que no se hagan cirugías estéticas a temprana edad. Nuestro cuerpo cambia a cada rato y debemos esperar al menos hasta los 23 años que ya está desarrollado completamente para decidir si estamos contentas o no con él. Lo mejor es el ejercicio y comer sano.



-Más allá de la TV, ¿practicas el nudismo? ¿Qué significa para ti?



-Así se le ve desde afuera, pero yo no practico el nudismo en sí ni soy parte de ningún movimiento de nudismo. Mi razón por la desnudez es única y especialmente por un don de energía positiva que poseo y de emanar esta energía por mi piel. Es por esta razón que logramos estar en muchos lugares del mundo sin ropa, hasta en discotecas y no sufrir agresiones, ni violentaciones a nivel sexual. Nuestra televisión utiliza esta suerte de energía para poder mezclarla con el entretenimiento y poder dar energía en muchos lugares del mundo sin estar dando congresos sino divirtiéndonos. Aunque también hacemos congresos por varios sitios.



-¿Has vuelto a Uruguay últimamente? ¿Conservás familiares o amigos?



-Hace un año estuve por Uruguay y he ido varias veces. Espero volver ahora en 2020. Aunque cambió de nombre, en nuestro colegio en Tacuarembó (St. Catherine) éramos solo 12 alumnos y seguimos muy unidos. Nos gusta mantener contacto y hacemos de vez en cuando reuniones con la clase para ponernos al día.



-¿Cuáles son tus próximos desafíos?



-Por el momento estoy más tiempo viviendo en Tulum, México y vuelvo a mi casa en Miami cada tantos meses. Estamos desarrollando una aldea naturista ecológica basada específicamente en la energía tantrica y también será un lugar con congresos para que la gente pueda recibir energía positiva y aprenda más detalladamente sobre cómo manejar y generar ese tipo de energía. Es un desafío lindo, pero estamos con todas las ganas que se haga realidad y estar en funcionamiento pleno en los próximos dos años. De este lugar continuaremos con nuestras transmisiones también para Miami TV, con todos los turistas que concurran al lugar y quieran participar de los programas en vivo.



-¿Han pensado o tienen el proyecto de hacer algún programa desde Uruguay? ¿Cómo crees que impactaría?



-Por el momento no, aunque tenemos muchos televidentes de Uruguay por internet. Pienso que hay un porcentaje pequeño que acepta el concepto pero no lo vemos como un mercado tan abierto de mente para un programa como este. Al menos por ahora. Más adelante, quién sabe.