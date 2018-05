1 - SE CASÓ CON UNA AMIGA.

Lo hizo en Las Vegas y el matrimonio no tiene validez legal.

Se fue de vacaciones con una amiga a los 26 años y decidieron casarse en Las Vegas "para dar a conocer mi punto de vista acerca de este tema y cómo el matrimonio entre dos mujeres tiene la misma validez y el mismo lazo que entre dos hombres". La actriz que se saltó a la fama por protagonizar la serie Married with children se encargó de aclarar que si bien hubo ritual de anillos y arroz, no tuvieron sexo: "Somos las chicas más heterosexuales sobre la tierra". Christina Applegate pasó por el Registro Civil en 2001 con Johnathon Schaech, se separó seis años después, y en 2013 se volvió a casar pero a escondidas con el rockero Martyn LeNoble. Fruto de ese amor nació Sadie Grace (7) a quien le pusieron ese nombre en honor al tema Sexy Sadie de Los Beatles.

2 - SE OPERÓ PARA EVITAR CÁNCER.

Tras una doble mastectomía se extirpó trompas y ovarios.

En agosto de 2008 le diagnosticaron cáncer de mama y después de analizar las distintas opciones de tratamiento decidió que lo más lógico era hacerse una mastectomía bilateral. Meses después, la actriz contó que estaba 100% curada: "Definitivamente no voy a morir de cáncer de mama". Casi una década después de aquella intervención, Christina Applegate optó por volver a entrar al quirófano para quitarse las trompas de Falopio y los ovarios con un fin preventivo. Contó la noticia con el humor que la caracteriza: "Mi prima falleció por culpa de un cáncer de ovarios en el 2008, y yo puedo prevenir eso. Esa fue mi manera de tomar control sobre todo. Es una alivio, es una cosa más que descarto. Ahora esperemos que no me pase por encima un colectivo".

La actriz tiene el gen mutado BRCA1 y las chances de que su hija lo haya heredado son altas. "En 20 años deberá empezar a hacerse estudios. Espero que para ese momento haya avances, me rompe el corazón pensar que ese escenario sea una posibilidad en su vida".

3 - DEJÓ PLANTADO A BRAD PITT.

Lo cambió por el cantante metalero Sebastian Bach.

Christina Applegate ingresó a la gala de los MTV Movie Awards del brazo Brad Pitt allá por 1989, pero en medio de la noche decidió abandonar al galán de Hollywood para irse con otro hombre. La actriz de Married with children confirmó que la historia era real en un programa de televisión pero no quiso dar a conocer por qué persona dejó plantado a Brad Pitt. Los únicos datos que reveló fueron que no se trataba de un actor pero sí era alguien conocido en los medios. Tiempo después, el cantante de heavy metal, Sebastian Bach, se encargó de sacarlo a la luz mientras promocionaba su autobiografía 18 and life on Skid Row. "Ella dijo hace poco que lo más tonto que había hecho era dejar a Brad Pitt por otro famoso. Y ese otro fui yo. Es de las cosas que cuento en el libro ¡porque tenía que decírselo a alguien!" Applegate aclaró que no volvió a salir con ese hombre, y que tampoco vio a Brad Pitt nuevamente.

4 - FAN DEL GUITAR HERO Y LOS TATUAJES.

Acumula más de cinco diseños en su cuerpo.

El gusto por la música es genético. Su padre es ejecutivo musical y su madre cantante. Tal vez eso la influyó bastante a la hora de elegir el Guitar Hero como juego preferido. Tanto le gustaba que llegó a agarrarse una migraña ocular durante dos semanas por pasar seis horas seguidas frente a la pantalla intentando conseguir una performance ideal. En una entrevista dijo que era "ridículo" decir que había desarrollado una habilidad, ya que solo consistía en coordinación. El otro fanatismo de Christina Applegate son los tatuajes: tiene uno de una manzana debajo de su ombligo, una vid en cada tobillo, el nombre de su mamá, el de su iglesia y la palabra "Agape" en un talón, que significa amor incondicional en griego.

5 - RECHAZÓ ROL EN LEGALMENTE RUBIA.

Quería dejar atrás el estereotipo de rubia tonta.

Durante diez años había sido Kelly Bundy en la serie Married with children, una rubia tonta que había perdido su inteligencia en un accidente. Estaba cansada de ese tipo de papeles así que cuando la convocaron para protagonizar Legalmente rubia (Robert Luketic, 2001) rechazó la oferta porque le "asustaba" que la pudieran seguir relacionando con esos roles. Se bajó de un exitazo sin saberlo y tiempo después se arrepintió, así lo dijo en Entertainment Tonight: "Fue un movimiento estúpido, ¿verdad?" De todas formas, Christina Applegate señaló que Reese Witherspoon, la actriz que finalmente fue Elle Woods, "se lo merecía. Hizo un trabajo mucho mejor del que yo hubiese podido hacer, y así es la vida".