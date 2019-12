Anahí Lange, la nueva panelista de Algo Contigo: "Soy fan de la playa de Los Titanes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La comunicadora Anahí Lange desembarcó en el panel de Algo Contigo con el difícil desafío de ocupar el lugar que había dejado vacante Patricia Wolf. “Quise aportar energía y buena onda”, expresa sobre su llegada al ciclo. La flamante panelista se abre camino como una nueva cara en los medios locales y sueña con ponerse al frente de un programa infantil.



El día que inicia el verano, Anahí se define fanática de la playa de Los Titanes y recuerda el día que en ese balneario se cruzó cara a cara con Jorge Rial. ¿Un encuentro premonitorio de su llegada a un programa de espectáculos?

Anahí Lange. Foto: Ale Alonso

-Llevás dos meses en Algo Contigo (Canal 4), ¿qué sentís que le aportaste al programa?



-Quise aportarle simpatía y buena energía. En el programa hay muy buena onda, nos divertimos y eso traspasa la pantalla. No sé si antes pasaba o no, pero sé que ahora está pasando y se nota. La gente percibe cuando hay un grupo humano que se lleva bien.



-¿Y qué te aportó el programa a vos?



-Además de la gente con la que estoy fascinada, me aportó la oportunidad de hacer otro tipo de periodismo. Antes de llegar a Algo Contigo no tenía idea de lo que sucedía en el mundo del entretenimiento. Le fui agarrando la mano y me pareció muy divertido. Como comunicadora está bueno conocer otras aristas de la misma profesión y no quedarse siempre en lo mismo.



-¿No te gustaban los programas de espectáculos?



-Cuando era joven no consumía nada que tuviera que ver con Intrusos o con Tinelli. Mis amigas hablaban de esos temas y yo me sentía adentro de un tupper. No es que no me gusten sino que prefiero ver series o películas. Con los años me empecé a colgar un poco más.



-¿Te genera alguna incomodidad hablar de la vida privada de los famosos?



-No, no me pasa. Yo entiendo que hay gente que busca consumir este programa y no otro, entonces tenemos el aval del televidente. Si a alguien no le gusta que esté yo hablando de la vida de los demás que cambie de canal. Mientras me sienta cómoda, lo voy a seguir haciendo. Lo que sí me pasa es que prefiero no hablar de los temas sobre los que no tengo una opinión formada.



-¿Cuidás mucho lo que decís?



-Sí, soy muy cuidadosa. Estar en un medio de comunicación es una responsabilidad y uno genera opiniones y reflexiones en las otras personas. Igualmente si tengo que dar la opinión sobre alguien que hizo algo que me parece mal, la doy.



-¿Cómo es tu relación con Luis Alberto Carballo, que es el que lleva las riendas del programa?



-Luis es un crack. Lo admiro y aprendo mucho de su forma de llevar el programa. En el trato también es muy bueno. No he tenido ningún entredicho con él, y hemos compartido asados en los que pasamos muy bien.



-Uno de los escándalos que se comentó en el programa en los últimos días fue el de Nicolás Albarracín y Natalia Camilo, en el que hubo una denuncia por violencia de género. ¿Qué te provocó esta noticia?



-Yo no los conozco. Lo primero que me causa es pena por la situación y empatía por Natalia. Estamos viviendo una epidemia de violencia de género o de violencia intrafamiliar. Yo soy feminista y entiendo que puede haber tanto violencia del hombre hacia la mujer como violencia intrafamiliar, que es cuando la violencia es desde los dos lados, pero el varón siempre tiene más fuerza. Un varón y una mujer pueden discutir, pero si él le pega seguramente lo haga más fuerte que ella. En los contextos en los que la mujer termina muerta y el hombre no, hay que tomar ciertos recaudos. Él salió a mostrar videos, audios y capturas de pantalla para demostrar que ella también era violenta, pero si es el varón quien maltrata, la mujer tiende a defenderse. Lo mejor siempre es pedir ayuda y no tener miedo a denunciar. No es normal sufrir violencia en una relación.



-Tu reflexión se orienta hacia la situación de ella y no hacia la de él, ¿lo condenás?



-Si se comprueba, como creo que se comprobó esta situación, estoy de acuerdo con la condena social y con lo que le pasó con el trabajo. De todas formas, los videos mostraban a los dos como violentos. La condena de él fue peor que la de ella porque lo echaron de su club.



-¿Creés que la sociedad también tendría que condenarla a ella, entonces?



-Si la mujer también es violenta, me parece que sí.



-Si se comprueba que había violencia de las dos partes, ¿creés que las productoras teatrales para las que trabaja Natalia deberían emitir un comunicado y desvincularla, como pasó con Albarracín?



-Si fue así, me parecería lógico. Yo no sé qué sucedió. Si ella fue violenta en defensa propia, lo avalo. Pero si se comprueba que los dos eran violentos, ella también debería tener una condena social. La violencia no tiene que ser promovida de ninguna forma. Hay que cortarla del lado que sea. Los números indican que los violentos son los varones, pero entiendo que también existe lo otro.



-¿Cómo viviste el polémico final de Acá te quiero ver (VTV), del que eras integrante? La conductora Catalina Ferrand fue muy crítica con el canal por levantar el ciclo.



-En ese momento yo estaba de licencia y me enteré al final. Me dio mucha pena. Era un proyecto muy lindo con gente muy valiosa. Fue una gran pérdida para el televidente.



-¿Qué tipo de proyecto te gustaría encabezar en un futuro?



-Mi sueño es tener un programa infantil. Trabajar con niños me encantaría, sería lo máximo.



-¿Está en tus planes convertirte en mamá?



-Sí, pero no por ahora. Tengo ganas de vivir esta etapa nueva en Canal 4 sin hijos. Seba (Rebollo) acaba de ganar el Premio Florencio y también está con proyectos. De todas formas en un año me gustaría estar encargando...



-Llevás nueve años en pareja con el actor Sebastián Rebollo, ¿cuál dirías que es la clave para sostener la relación?



-Nuestra relación está basada en el diálogo y el respeto. La clave es hablar todo y saber que no siempre la pareja se entiende. Yo admiro a Seba por su historia de vida y el empuje que tiene. Él es todo lo que está bien. Yo me siento tan enamorada como cuando empezamos o más. Es muchísimo el amor que nos tenemos.



-Él es diez años mayor, ¿la diferencia de edad nunca fue un inconveniente en la relación?



-Cuando empecé a estar con Seba era una joven sin herramientas de independencia que vivía con sus padres, y él ya era un adulto que tenía un hijo de 11 años. Al principio nuestros desencuentros tenían que ver con esa diferencia: yo quería salir todo el tiempo y él no estaba tanto para ese plan, o yo salía y volvía a su casa a dormir pero me despertaba tarde. El amor sostuvo la relación.



-¿Cómo disfrutás del verano?



-Veraneo en Los Titanes desde hace muchos años y lo amo. Cuando era chica iba en Navidad y volvía en marzo. La gente no entiende la pasión que una siente por el balneario. Es un lugar familiar con un club muy lindo y una playa hermosa. Todo mi grupo de amigos es de Los Titanes.



-¿Tenés relación con Luis Ventura, un histórico veraneante de ese sitio?



-Tengo buena onda con Ventura y con sus hijos Nahuel y Facundo. Él va poco, pero hemos tenido asados en su casa y si me lo cruzo, seguro nos saludamos. Un día hasta llegó a ir Jorge Rial al club de Los Titanes invitado por Ventura. Fue a pasar el día con quien entonces era su mujer. Yo tenía 14 años y me sorprendió que en persona era más flaco que en televisión.



-¿Qué es lo que más disfrutás de esta estación?



-Soy adicta a la playa y al agua salada. Tomo sol todo el día. Es de lo que más disfruto en el año.



-¿Has tenido romances de verano durante tu adolescencia en Los Titanes?



-Sí, por supuesto. Hubo uno que era reincidente de todos los veranos. Un año se puso de novio y ya no pintó más. Y hay algunos otros caídos de la adolescencia (risas). Ahora somos todos amigos.