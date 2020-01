Jubilarse, retomar cargos o actividad privada: ¿qué harán los ministros al final del período? 

Hace casi 15 años que el Frente Amplio está en el gobierno nacional. Esto llevó a que los mismos políticos ocuparan distintos cargos de confianza, una realidad que cambiará a partir del 1° de marzo cuando asuma la coalición multicolor y las cartas se vuelvan a repartir.

En este contexto, cientos de jerarcas frenteamplistas volverán a los cargos que les quedaron en reserva, se jubilarán o regresarán a la actividad privada. También están quienes apuestan a un nuevo triunfo oficialista en la Intendencia de Montevideo, que les permitiría asegurarse cinco años más de gestión pública. ¿Cuál es la realidad de cada uno de los integrantes del gabinete?

BENEFICIO POR UN AÑO

Subsidios: hasta US$ 700.000 en este gabinete

Todos los cargos de confianza y de particular confianza del Estado podrán acceder a un subsidio a partir del 1° de marzo de 2020, cuando el Frente Amplio se retire del poder. Este beneficio está previsto por ley y si bien generó polémica en más de una ocasión, se achicó con el tiempo.

Fuentes de la Oficina del Servicio Civil explicaron que en el pasado, las personas que ocupaban cargos de confianza se jubilaban de esos puestos cuando terminaban de ocuparlos, por lo que cobraban durante toda la vida. Luego el beneficio se acortó a tres años y en 1991 se resolvió que se pagaría durante un año, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

El subsidio es el 85% del sueldo. En el caso de los ministros, por ejemplo, el sueldo nominal mensual es de $ 254.431 cuando están en actividad (según datos de 2019). Por lo tanto, los jerarcas podrían cobrar $ 216.266 por mes durante un año.

En el caso de los subsecretarios, la cifra es un poco menor: su salario mensual es 216.266 cuando están en actividad. Teniendo en cuenta estos datos, es posible calcular que podrían percibir $ 183.826 por mes durante un año.

No obstante, no todos los ministros que ahora están en funciones podrán cobrar el beneficio. Hay dos condiciones: no deben estar jubilados ni tener otro ingreso de fondos públicos. Esto significa que los ministros que estaban retirados antes de asumir no accederán al subsidio, como tampoco cobrarán este ingreso quienes entren, por ejemplo, al Parlamento.

Según el relevamiento que realizó El País, de los 28 miembros del gabinete —contando al secretario y al prosecretario de Presidencia, a los ministros y a los subsecretarios—, solo 11 podrían cobrarlo. Si todos lo tomaran, implicaría un gasto total de US$ 695.000.

Entre los ministros, solo cinco estarían habilitados a pedirlo: el ministro de Salud Pública, Jorge Basso; la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi; el ministro de Ganadería, Enzo Benech; el de Trabajo, Ernesto Murro; y el canciller Rodolfo Nin Novoa, salvo que resulte electo en Cerro Largo. Como máximo se gastaría US$ 341.500 en estos subsidios.

También serían cinco los subsecretarios autorizados: el de Salud Pública, Jorge Quian; el de Defensa, Andrés Berterreche; el de Turismo, Benjamín Liberoff; el vicecanciller Ariel Bergamino; y el de Economía, Pablo Ferreri, salvo que resulte electo intendente de Montevideo. En ellos se podría gastar hasta US$ 290.250.

A nivel de Presidencia, solo el prosecretario Juan Andrés Roballo podría acceder a este beneficio. Si lo tomara se gastarían US$ 63.250 por el año de subsidio.

Los jerarcas deben solicitarles el pago a las autoridades entrantes del organismo en el que se desempeñen, y serán los futuros ministros quienes los autoricen o no. Si no están interesados en cobrarlo, pueden renunciar a él.

Además de los ministros y subsecretarios, el resto de los cargos de confianza y particular confianza del Estado también tendrán permitido este pago anual. Se estima que estos puestos son alrededor de 550, teniendo en cuenta a los parlamentarios que no renovarán la banca y también podrán cobrar el 85% de su sueldo nominal durante el próximo año.