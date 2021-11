Prelude Rye es el crack de la generación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una perfecta conducción de Pablo Rodríguez y presentación al óleo de Germán González, el ganador de la pasada Polla de Potrillos, Prelude Rye, se consagró como el mejor del año de los nacidos en 2018 y es el Crack de la generación.



El defensor de las sedas canarias del Lucía y Matías, vino en mitad de lote buscando no tener ni el más mínimo inconveniente y tropiezo, y vaya si su jinete logró el cometido.



Pablo Rodríguez trajo al importado en cuarto andarivel, detrás de Roundofapplause y de los punteros, cuando Nouvel y el pupilo de San Martín entraron a la recta final, Prelude Rye salió a buscar la contienda, dominó en los 250 para desprenderse sin problema alguno de sus rivales de turno para llegar con cuatro cuerpos de ventaja a la meta. Tras larga atropellada, fue escolta Pingo dejando tercero a Roundofapplause quedando cuarto Perfect Love y cerrando Nostradamus.



En 2’36”29 el radicado en Las Piedras obtiene el Derby. Pablo Rodríguez y Germán González repiten lo hecho en el Nacional del 2018 con First Thing con un triunfo de real categoría.



Es tiempo ahora de poner cabeza de cara al Gran Premio José Pedro Ramírez del próximo año y buscar repetir lo hecho en 2018-2019.



El equipo tiene material, tiempo y veremos a Prelude Rye cotejando fuerzas con los mejores fondistas en breve.



Gran triunfo de Blossom en el verde del Storace

El último podio de Blossom había sido el 23 de noviembre de 2019 en ocasión del clásico Asamblea Legislativa con la guía de Carlos Bueno. Tras dos años de buenos arrimes, chapas en clásicos de grupo y con la monta de Waldemar Maciel, la defensora de las sedas El Facu se hizo fuerte de 200 a la meta cuando la tordilla Pepper Mill vino en su busca, puso dura la cáscara y le ganó el duelo en los últimos metros del Nicolás Storace Arrosa y Nicolás Storace Montes disputado en la víspera en Maroñas.



Tras la prueba, su cuidador Pedro Robaina comentaba a Ovación que “la carrera salió de acuerdo a lo esperado. Venir cerca de la pupila de Bacigalupi para que no levantara vuelo y buscarla en la recta. La verdad se dio todo lo planeado. Hacía dos años que esperábamos por el triunfo”.



Y vaya si vale el triunfo de la hija de Eclesiástica, ya que derrotó a lo mejor de las féminas de la actualidad en Maroñas, incluyendo a la crack de la generación 2018 Princess Leca que llegó en cuarta posición detrás de Notizia Buonna que arribó en tercer lugar. Fue quinta Que Felicidad.



La carrera tuvo a la tordilla del Yalalé en delantera seguida por Blossom en parciales por nada rigurosos. En plena recta Maciel le pidió resto a Blossom, la zaina respondió y soportó la carga de Pepper Mill. La alegría, para El Facu.