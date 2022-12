El Mitin ya tiene sus fechas de pre inscripción, ratificación y sorteo de gateras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Son cuatro los clásicos internacionales que tendrá Maroñas el próximo 6 de enero. A los grandes premios José Pedro Ramírez y Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle, ambos G1 de la escala internacional, se suman como internacionales G3 la milla del Gran Premio Piñeyrúa y el kilómetro del Gran Premio Maroñas.

Las bolsas de premios serán de: $ 5.402.230 (U$S 133.158) para el Ramírez; $ 1.728.715 (U$S 42.610 para el Piñeyrúa, $ 1.188.490 (U$S 29.295) para el Maroñas y finalmente la estelar para ellas tendrá una bolsa de: $ 1.890.779 (U$$ 46.605).

El próximo lunes 19 de diciembre es fecha de pre inscripción, para locales y caballos del extranjero que tengan pensado viajar a Montevideo. El lunes 26 se ratifica pagando la ratificación respectiva para cada clásico, se realizará el sorteo de gateras el mismo lunes para que los programas del viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de enero queden prontos para salir a la calle.

Cambios tendremos en cuanto a las anotaciones de los fines de semana anteriores. Para el 22 y 23 de diciembre, reuniones en Las Piedras y Maroñas, se anota lunes 19, se ratifica al día siguiente y quedan prontos los programas. Los días miércoles 21 y jueves 22 se anota y se ratifica para las dos últimas reuniones del año, jueves 29 y viernes 30 de diciembre. Fin de año y Mitin, toman color y tienen fechas.



El debut del ganador del José Pedro Ramírez 2021, Atlético el Culano, revestía de gran interés para nuestra hípica. Es que participaba uno de los ganadores de G1 en Maroñas, en Meydan antes rivales de muy buenas campañas. El ganador del The Dubai Creek Mile fue Prince Eiji (GB) sobre Danyah (IRE) por cuerpo y cuarto llegando tercero el Alcorano a dos y tres cuartos del ganador. Ya se anuncia que este será de la partida en el G2 Maktoum Challenge R1. Se corre el 6 de enero en la jornada que inicia el Carnival de Meydan en carrera que otorga gatera en los clásicos del sábado 25 de marzo cuando se disputa una nueva edición de la Dubai World Cup en Meydan.

En la previa de la prueba las conexiones de Atlético el Culano, a sabiendas que era su debut y contra quien se enfrentaba esperaban una buena actuación del caballo, algo que debe haber superado las expectativas de todos.

En las próximas semanas se sabrá cuando competirá nuevamente el defensor del Hs. Bagé Do Sul que se prepara también para el Carnival.

Acto seguido, en el Umn Al Quwain & Ras Al Khaimah, también sobre la milla fue tercero Perfect Love a 8 largos del ganador. Ambos fueron presentados por Julio Olascoaga representando a Antonio Cintra con José da Silva en la guía.