El Gelsi - Ferro en césped sobre kilómetro y medio

El césped de Maroñas recibe, este domingo, un muy atractivo clásico sobre 1.500 metros en donde prometen participar once ejemplares con destaque para varios que saben de triunfos en estas lides. La carrera está ubicada en séptimo lugar y tiene a las 18:00 horas como horario de largada.



Es claro que tanto en grama como en césped el alazán Justice Cat se viene destacando en estas lides.



Tras obtener el Otoño el 7 de marzo, en verde, fue tercero de Mío Mondo en arena. De regreso al césped supo batir al bueno de Sub Manner y ganarle nuevamente en la principal del Jerárquico al pupilo de la familia Bonacci.



En su última participación saltó a los dos kilómetros para llegar a tres cuerpos y medio del ganador del pasado Latino, Aero Trem. Si el pupilo de Belela repite, será harto difícil batirlo, aún más, baja 500 metros a recorrer que le vendrán como anillo al dedo.



Y es Sun Manner su más acérrimo enemigo. El de Don Murillo, tras escoltar a Justice Cat, fue tercero de Gaucho, de buen Latino, derrotar a Don Pata sobre pista a usar esta tarde y quedar detrás de Quillan en su última entrada a la pista. Si la rodilla le da un alce, puede venirse a tope de semáforo.



Don Pata cierra la triple fórmula que deja fuera al bueno de Nathan, a Possesivo y a Corazón Indomable.



Carrera para ver y disfrutar con ejemplares que buscan formas para disputar las futuras pruebas estelares en Maroñas para poner proa al Gran Premio Pedro Piñeyrúa URU G1 del próximo 6 de enero a disputarse en Maroñas. A sabiendas del muy posible viaje de Aero Trem a Dubai y Saudi Arabia se abren las chances al emigrar el ganador del pasado Latino.



Aero Trem se encuentra en estos momentos a la espera de una posible invitación de las autoridades de la carrera que reparte 20 millones de dólares y se corre sobre 1.800 metros.



VIAJE. No solo Aero Trem prepara valijas para trasladarse a Meydan, desde Inglaterra salen en las próximas horas Ajuste Fiscal, El Patriota y Upper Class que se alojarán en los boxes asignados al entrenador Antonio “Tolú” Cintra que también viajará en el mes de noviembre a Dubai.



En estos momentos el Doctor Julio Olascoaga se encuentra en Dubai acordando, junto a Cintra desde Maroñas, todos los detalles para la llegada de los caballos a los boxes asignados al cuidador que le permitirá poder correr en los distintos hipódromos de Dubai como así también poder viajar a competir a Saudi Arabia. Desde Montevideo se anuncia que también podrían partir Perfect Love (se decide luego del Derby), Dama de Ferro, Nopaya Naa (se espera el acuerdo de partes para cerrar la venta de la Trinniberg) y otros animales que están en carpeta.



Cintra volvería para el Ramírez donde se presume corra Atlético el Culano.