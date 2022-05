El Batalla  de Las Piedras fue para Join Battle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una gran conducción de Carlos Vigil, el rendidor Better Cops no solo le corrió la carrera al favorito Bang Bang Boom, sino que ganó el Gran Premio Ubaldo Seré de forma categórica por varios cuerpos.



El pupilo de Williams Mattos salió desde las gateras en delantera, se desprendió del más jugado en la recta para derrotar a Pluto por varios cuerpos en 1’34”21. Fue tercero Bang Bang Boom, dejando en cuarto lugar a King Silence.



En el Gran Premio OSAF la cuatro años Onthefield derrotó a la favorita Lady Lil de forma corta pero neta por tres cuartos de cuerpo en 1’57”79. La defensora del Phillipson vino detrás de la puntera Leonarda Lina desde que pasaron por vez primera el disco. En plena bajada fue a buscarla Lady Lil. En la recta la pupila de Soares se hizo firme para llevarse el clásico de féminas de la jornada Canaria. Fue escolta Lady Lil a tres cuartos de cuerpo, al cuerpo llegó tercera Missiadura, cerrando el rentado Leonarda Lina.



Tocó turno del clásico Reapertura del hipódromo Las Piedras, una carrera espectacular, con grandes veloces y otra muy buena presentación de la crack y récord horse Rainha Pioneira.



El ejemplar con más triunfos en Maroñas viajó al circo canario para demostrar, una vez más, que a sus siete años sigue corriendo como una potranca. Saltó entre los punteros, dejó a Ilustre Posse mover las agujas en la primera partida; en pleno codo se acomodó y en la recta fue en busca de Jumpingboard ,que había dominado para derrotarlo de forma corta por el pescuezo en 1’12”94. Fue tercero en buena gestión Andador, cerrando el rentado Mango Jangle en larga atropellada.









​A la hora del Batalla de Las Piedras URU G3 fue todo a pedir de boca de Join Battle, que escala posiciones en el ranking de fondistas de nuestro medio.



Tal es su costumbre salió a la descubierta junto a Saltando Charcos y Her Majesty, Nostradamus quedaba cerca y lejos Olympic Harvard.



En la bajada, Nostradamus y Her Majesty le plantearon lucha al pupilo de Cintra, da Silva lo llamó al orden y el Catch a Flight tomó distancias para llegar con dos cuerpos de ventaja sobre su compañero de techo Olympic Harvard en 2’07”51. El tercer lugar le correspondió a Her Majesty a 4 cuerpos delante de Saltando Charcos, que fue cuarto a cuerpo y cuarto.



Atractiva reunión de 18 de mayo en Las Piedras, buena afluencia de público, carreras atrayentes y un buen nivel de juego.